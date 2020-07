Gardacostas requisa máis de 1.600 útiles de pesca, unha embarcación e arredor de 340 quilos de distintas especies de peixe e marisco

Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron 1.654 útiles, unha embarcación, arredor de 340 quilos de distintas especies de peixe e marisco e 50 metros de artes de enmalle en diferentes controis realizados nos últimos días no litoral de Galicia.

A maioría dos útiles, 1.087, requisáronse na ría de Vigo, onde os axentes tamén comisaron preto de 30 quilos de distintas especies de peixe e marisco e 50 metros de miños. O control máis destacado tivo lugar na zona da Guarda, onde os gardacostas incautaron 800 cacharros debido a que son útiles ilegais e preto de 15 quilos de polbo.

A ría de Pontevedra tamén foi escenario de distintas inspeccións que se saldaron coa incautación de 189 nasas que estaban sen identificar e máis de 47 quilos de distintas especies de marisco. Boa parte desas nasas, 98, foron requisadas nunha inspección realizada entre Cabicastro e a praia de Caneliñas, onde tamén se comisaron un total de preto de dez quilos de polbo, nécora e santiaguiño.

Na ría de Arousa os gardacostas realizaron varios controis que deron como resultado a incautación de 276 útiles, a maioría nasas, e máis de 217 quilos de distintas especies de peixe e marisco. Un dos controis máis destacados foi na Illa de Arousa, onde os gardacostas se aprehenderon de 170 nasas que estaban sen identificar e de 30 quilos de distintas especies de marisco.

A maiores, na ría de Muros e Noia os efectivos de Gardacostas requisaron 12 útiles e preto de 10 quilos de diferentes especies de marisco e na Costa da Morte 17 quilos de distintos mariscos e catro útiles. Na ría de Ares e Betanzos tamén se realizaron controis que tiveron como resultado a incautación de 57 útiles e sete quilos de diferentes especies de marisco e na ría de Ferrol os axentes incautaron 25 nasas. Ademais na ría da Coruña os gardacostas requisaron unha embarcación, dous raños, un capacho, un cinto e 12 quilos de ameixa.

A Consellería do Mar lembra á cidadanía que o consumo de produtos do mar extraídos e comercializados de xeito irregular pode supor un risco para a saúde ao non ter pasado ningún tipo de control que o avale. Por iso, pide aos consumidores que non merquen produto fóra das canles legais de comercialización.