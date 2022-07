GEM, empresa verde líder en China, llegará a la Bolsa de Suiza

GEM (código bursátil: 002340), una empresa que cotiza en la Bolsa de Shenzhen, anunció que el 22 de junio de 2022, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) otorgó su aprobación para que la empresa emitiera recibos globales de depósito (GDR) y cotizara en la Bolsa de Suiza (SIX). El 20 de julio de 2022, la SIX aprobó que GEM emitiera GDR y cotizara en ella. Hasta ahora, el camino de GEM para emitir GDR y cotizar en la SIX no ha encontrado obstáculos.

Entrar en la bolsa suiza, invertir en proyectos ecológicos en el extranjero y servir a la industria europea de nuevas energías

Tan pronto como el 30 de abril de 2022, GEM anunció que la compañía planeaba emitir GDR y cotizar en la SIX, que se utilizaría para apoyar sus proyectos europeos de reciclaje de baterías de energía y de fabricación de material para baterías de energía, el desarrollo y la operación de proyectos de recursos de níquel en el extranjero, para promover la expansión internacional de la compañía, fortalecer los canales de financiación internacional y mejorar aún más su influencia de marca global.

En mayo de 2022, GEM y el Consulado General de Hungría en Shanghái firmaron un “Memorando de Entendimiento para la Cooperación en la Producción de Precursores de Alto Níquel para Vehículos de Nuevas Energías y el Reciclaje de Baterías Eléctricas de Desecho”. Este memorando de entendimiento concierne a la inversión en la producción de precursores de alto contenido de níquel para vehículos de nueva energía y el reciclaje de baterías de energía al final de su vida útil, sobre la base de los principios de cooperación, confianza mutua e inversión de valor ESG. GEM planea construir en Hungría una base industrial de economía circular de nuevas energías líder en Europa y de nivel mundial, que cumpla los requisitos del desarrollo de la industria de nuevas energías de la UE para la localización de la fabricación de materiales, y para cumplir los requisitos de aplicación de las nuevas leyes sobre baterías de la UE.

Un proyecto de inversión importante para el recibo de depósito global (GDR) emitido por GEM y que cotiza en la Bolsa de Suiza es el Proyecto de Recursos de Níquel de Indonesia de GEM. El proyecto está diseñado para producir 50.000 toneladas metálicas de níquel intermedio y 4.000 toneladas metálicas de cobalto al año a partir de mineral de níquel laterítico, para satisfacer la demanda de recursos de níquel de la fabricación de baterías eléctricas ternarias. El proyecto adopta una tecnología de diseño ecológico al utilizar mineral de níquel laterítico de baja calidad (que contiene entre 0,8 y 1,2% de níquel) y tecnología de lixiviación a alta presión (HPAL), que no se utilizan actualmente en la pirometalurgia. La primera fase del proyecto (con una capacidad de 30.000 toneladas de níquel metálico) ya se ha completado.

Según el último informe de Frost & Sullivan, en 2030 la industria mundial de las nuevas energías aumentará la utilización de los recursos de níquel en 3 millones de toneladas, lo que supone prácticamente el doble de la explotación total actual de los recursos mundiales de níquel. Esto provocará una escasez de recursos mundiales de níquel en los próximos 10 años y mantendrá los precios del níquel altos.

Por lo tanto, el proyecto de recursos de níquel de Indonesia dirigido por GEM tiene una visión estratégica de futuro y producirá sólidos beneficios económicos. Según el comunicado público, se espera que el proyecto añada 5.360 millones de yuanes de ventas y 1.060 millones de yuanes de beneficios anuales una vez completado.

Explorar las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), aumentar los ingresos cerca de 34 veces y lograr una leyenda verde y hermosa

GEM, con sede en Shenzhen (China), fue bautizada hace aproximadamente 20 años como “Green-Eco-Manufacture” por el Dr. Xu Kaihua, profesor de una universidad china. GEM fue la primera en China en proponer un concepto ecológico de “recursos limitados, reciclaje ilimitado”. El concepto es el de una industria de reciclaje con bajas emisiones de carbono, con la idea de resolver la doble contradicción entre la contaminación ambiental y la escasez de recursos mediante la explotación de las minas urbanas y el desarrollo de nuevos materiales energéticos, y de este modo también conducir a la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En los últimos 20 años, GEM ha explorado continuamente el modelo de desarrollo ecológico de “explotación de minas urbanas + nuevos materiales energéticos”, ha construido un sistema de minas urbanas en torno a las ciudades chinas, y se ha esforzado por lograr el “Reciclaje para el futuro”. La empresa comenzó a reciclar baterías de teléfonos celulares y recursos de níquel, cobalto y tungsteno, a reciclar residuos electrónicos y vehículos al final de su vida útil, a reciclar baterías de energía de desecho y a la utilización y refabricación en cascada de baterías de energía, para luego fabricar baterías de energía ternarias y baterías 3C. Se han construido 16 fábricas de la industria del reciclaje en 11 provincias y ciudades de China, y se ha establecido una relación de cooperación en materia de reciclaje con casi 500 millones de personas en China, dejando una huella ecológica de 9 millones de kilómetros cuadrados. En los últimos 10 años, el reciclaje y la eliminación de residuos acumulados por GEM han superado los 32 millones de toneladas. La cantidad total de electrodomésticos desechados recuperados y procesados por GEM es de más de 75 millones de unidades, lo que representa más del 10% de la cantidad total de chatarra en China. La cantidad total de recursos de cobalto recuperados supera las 30.000 toneladas, lo que excede el 200% de la extracción original de cobalto en China y representa el 20% de la recuperación mundial de recursos de cobalto. La cantidad total de recursos de níquel recuperados supera las 60.000 toneladas, lo que supone el 8% del volumen de extracción de níquel primario de China. La recuperación total de recursos de wolframio supera las 30.000 toneladas, lo que supone el 5% del volumen de extracción de wolframio original de China. GEM ha reducido las emisiones de carbono en más de 2 millones de toneladas para el mundo, ha plantado más de 6.000 mu de árboles, ha ahorrado más de 3 millones de barriles de petróleo, ha reducido la deforestación en 3.000 hectáreas y ha reducido la contaminación del suelo en más de 20.000 kilómetros cuadrados. GEM ha construido un conjunto de instalaciones de reciclaje de baterías eléctricas líderes en el mundo en China, y el reciclaje anual de baterías de desecho representa alrededor del 10% del total de China. GEM también ha construido plantas de reciclaje de baterías eléctricas en Corea del Sur e Indonesia, y ha entablado una cooperación en materia de reciclaje con más de 500 plantas de baterías y fábricas de automóviles de todo el mundo. Los materiales reciclados del “núcleo” ternario están equipados en el 15% de los vehículos de nueva energía de batería ternaria del mundo.

Las prácticas industriales de economía circular de GEM también han sido ampliamente reconocidas alrededor del mundo. Ha establecido una relación de cadena de suministro ecológica con muchas empresas de renombre mundial. GEM ha ganado el “Premio a la Corporación Multinacional de Economía Circular Global” en Davos en 2018 y el “Premio Paulson al Desarrollo Sostenible” en 2020.

En 2021, con la liberación gradual de la capacidad de producción de la empresa, y el aumento significativo de la eficiencia operativa, los ingresos operativos de GEM alcanzaron los 19.301 millones de RMB, con un aumento del 54,83% interanual; el beneficio neto fue de 923 millones de RMB, con un aumento del 123,82% interanual. Tras su salida a bolsa en 2010, GEM ha seguido logrando un rápido crecimiento y un gran rendimiento. Sus ingresos de explotación se han multiplicado casi por 34, los beneficios netos se han multiplicado casi por 11 y los activos netos se han multiplicado por más de 13.

Con el tren de alta velocidad del desarrollo ecológico, se puede esperar el rendimiento futuro del alto crecimiento

Con el rápido desarrollo de los nuevos recursos energéticos mundiales, los vehículos de nueva energía están sustituyendo rápidamente a los de combustión interna. En 2026, las ventas mundiales de vehículos de nueva energía superarán los 20 millones de unidades. Por lo tanto, las baterías de energía y los materiales para baterías alimentarán un enorme mercado emergente.

En los próximos cinco años, la estrategia ecológica de doble vía de “explotación de minas urbanas + desarrollo de nuevos materiales energéticos” aprovechará el rápido desarrollo de las nuevas energías, que se produce una vez cada siglo, y el punto álgido de la chatarra china, para avanzar por el canal de desarrollo de alto crecimiento y crear un buen valor de inversión para los inversores globales. Para 2026, los ingresos por ventas de GEM se propondrán superar los 80.000 millones de yuanes, con una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de 1 millón de toneladas. De esta forma, se pasará de “convertir los residuos en tesoros” a “convertir los residuos en sumideros de carbono”, lo que supondrá una mejora del valor ecológico de la empresa, que pasará de vender recursos renovables a vender “sumideros de carbono”, ¡creando así el grupo empresarial líder mundial en desarrollo ecológico!