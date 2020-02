Goberno e sindicatos da Función Pública reúnense e sintan as bases para iniciar o diálogo e a negociación nesta lexislatura

Esta primeira toma de contacto sentou as bases dunha lexislatura que estará presidida polo diálogo e a negociación, co obxectivo de alcanzar acordos para garantir e mellorar os dereitos dos empregados públicos e a calidade dos servizos á cidadanía.

Xunto á ministra Carolina Darias, asistiron á reunión o secretario de Estado de Política Territorial e Función Pública, Francisco Hernández Spínola, o secretario xeral de Función Pública, Javier Rueda, e a directora xeral de Función Pública, Isabel Borrel.

Por parte dos sindicatos, estiveron presentes Francisco José García Suárez, secretario xeral da Federación de Ensino e coordinador da área Pública de CCOO, Frederic Monell, secretario de Organización e Comunicación da Federación de Servizos Públicos ( FSP)-UXT, e Miguel Borra, presidente nacional de CSIF.

Mesas de negociación e seguimento en marzo

Na reunión, Goberno e representantes sindicais acordaron convocar en marzo a comisión de seguimento do II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo correspondente aos anos 2018, 2019 e 2020.

O mes de marzo, así mesmo, convocarase a Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado, que retomará así o diálogo social nesta nova lexislatura.

Tanto o Goberno como os representantes sindicais han coincidido en que este primeiro encontro transcorreu con cordialidade e nun clima que propicia seguir avanzando na mellora da función pública no noso país e no traballo para garantir e ampliar os dereitos das empregadas e empregados públicos.