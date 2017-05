O goberno local acomete outra quenda de obras para a accesibilidade dos pasos de peóns

213 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O segundo tenente de alcalde e concelleiro de Fomento, David Regades, avanzou hoxe luns que o goberno local acometará no verán reformas en distintos pasos de peóns da cidade para completar o plan de accesibilidade iniciado hai unha década. Cun orzamento superior aos 60.000 euros, nos próximos meses vaise actuar nas seguintes rúas: Baixada a Samil, avenida de Samil, Gran Vía 128-102; Pizarro 27; avenida Florida 123; Luis Seoane 6; Pateira 3-5-17; rúa Médico Fernando Lago Lano no cruce con Faisán; Avenida Hispanidad 98, Gonzalo Torrente Ballester 6; Conde de Gondomar cruce Couto, Avenida Atlántica 60-116; rúa Limpiño (rotonda de Teixugueiras). En todas estas actuacións utilizarase material de primeira calidade en cor vermella para que destaquen, con resaltes en liña -que indican unha intersección no vial- e puntos -que sinalan que entramos en zona perigosa de convivencia de tráfico rodado e peóns).

Deste xeito, o Concello se consolida como referente de cidade accesible, con recoñecementos de institucións, como a recibida o ano pasado polo Ministerio de Fomento, ou por colectivos como Cogami. Trátase, dixo Regades, de buscar un Vigo horizontal que non discrimine aos cidadáns no uso do espazo público e con este obxectivo o Concello conta co asesoramento de Cogami quen valida os proxectos desde o punto de vista da accesibilidade. Todas as humanizacións inclúen baldosas punteadas para persoas con mobilidade reducida e usuarios de bastón branco -en liña recta ou punteadas-.

Tamén se aplican as novas tecnoloxías no 100% dos semáforos -444- que xa inclúen un dispositivo acústico que se activa cun mando ou co teléfono a través de bluetooth; ou no transporte urbano con códigos NFC ou QR, que facilitan horarios e percorridos en tempo real. Regades non esqueceu os edificios municipais que contan con sinalización a unha altura de 1,20 m en releve e en braille. No caso dos pasos de peóns, levan incorporada iluminación cun foco e a instalación de bandas nas beirarrúas iluminadas de vermello ou verde.

Durante a rolda de prensa, Regades referiuse tamén á rede de escaleiras mecánicas e ascensores que o goberno está a instalar en distintas zonas da cidade con cargo a fondos FEDER. En concreto, reiterou o compromiso de unir o Auditorio Mar de Vigo coa rúa Camelias a través de Juan Ramón Jiménez, completando o ascensor que xa funciona en Menéndez Pelayo. Un dos novos proxectos unirá Marqués de Valterra con esa instalación -a través do parque Camilo José Cela- e outro partirá á altura do colexio Ramón y Cajal.