O goberno local aproba a contratación do servizo de limpeza por máis de 72 millóns A partir do abril de 2018 Vigo contará cun novo servizo de limpeza pública tras a aprobación da contratación por 72.142.950 euros durante dous anos, con dúas posibles prórrogas de un ano cada unha. Tal e como explicou o rexedor, o obxectivo é que Vigo sega a ser a cidade máis limpa de España cun servizo máis eficiente e sostible que, entre outras melloras, se verá reforzado no rural