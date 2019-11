Goberno local di en que a “única” forma de ampliar o Ifevi é a través da Lei Vigo e Xunta critica as “escusas”

Así respondeu Caride á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quen pediu explicacións ao Goberno local sobre “por que non quere que se amplíe o Ifevi”, xa que considerou que é quen ten que dar explicacións do motivo polo cal o chan utilizado para a ampliación do recinto, que estaba contemplado como urbano consolidado para equipamentos no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do ano 2008 agora, na ordenación provisional que acaba de ser aprobada no mes de outubro, é chan rústico.