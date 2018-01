“O Goberno debe saldar xa a débeda que ten cos profesionais de Sanidade”

Connect on Linked in

O Sindicato de Enfermería, SATSE, demandou ao Goberno que aprobe este ano un aumento superior ao seis por cento dos salarios dos traballadores sanitarios que sufriron os recortes, moi especialmente os profesionais de Enfermería (enfermeiras e enfermeiros) e Fisioterapia, e desta forma, empezo a saldar a débeda que mantén con eles desde hai anos.

SATSE considera claramente insuficiente a subida salarial de case o oito por cento no próximos tres anos que volveu a propoñer o ministro de Facenda, Cristobal Montoro, apuntando que non responde, de ningún xeito, ás necesidades dos miles de profesionais enfermeiros e fisioterapeutas que sufriron unha perda de poder adquisitivo de en torno ao 30% nos últimos anos, ademais do recorte de todo tipo de dereitos laborais. “Durante anos, e aínda hoxe en día, están a traballar moito máis por moito menos”, sostén.

Respecto diso, a organización sindical lembra que non se produciron os mesmos recortes en todas as categorías profesionais do sector sanitario público, polo que entende xusto que se proceda a unha devolución proporcional en función do que se recortou a cada unha delas.

O Sindicato de Enfermería vén reclamando desde hai meses unha subida este ano do seis por cento baixo a premisa de que, en primeiro lugar, débese recuperar o nivel retributivo previo aos recortes e, a partir de aí, tense que negociar a actualización salarial dos próximos anos. Pola contra, engade, “estaríasenos vendendo a moto dunha subida salarial que realmente é unha devolución parcial e mínima dos recortes que vimos sufrindo. Bastante é que non estamos a reclamar todo o diñeiro que perdemos”.

Segundo SATSE, “o tempo da demagoxia política e as boas palabras xa acabou, despois de levar xa dous anos escoitando ao Goberno dicir que se superou a crise, e tampouco é momento de que desde outros ámbitos propóñanse accións que parece que só buscan o titular de prensa”.

“É o momento dos feitos e de compensar o abuso que sufriron os profesionais sanitarios desde do tixeretazo salarial efectuado en xuño de 2010 polo Goberno de Jose Luís Rodríguez Zapatero”, asevera o Sindicato, engadindo que “recortar salarios e dereitos aos empregados públicos é sempre o recurso fácil para o Goberno de quenda”.

Respecto diso, a organización sindical incide en que non só víronse recortados os salarios, senón que se suprimiron de maneira fulminante distintos dereitos laborais que aínda non se recuperou. A modo de exemplo, lembra que se impuxo a limitación do complemento de incapacidade temporal, a suspensión de distintos acordos e convenios para o persoal do sector público, a supresión da xubilación parcial do Estatuto Básico do Empregado Público e do Estatuto Marco, ou a eliminación do complemento de xubilación.

Mención especial fai o Sindicato de Enfermería do aumento da xornada laboral semanal a 37,5 horas, reclamando ao Goberno central que permita ás comunidades autónomas o que poidan negociar a volta ás 35 horas con plena seguridade xurídica.

SATSE recalca que a recuperación da xornada de 35 horas debe levar a creación de máis postos de traballo dos que se perderon durante a crise. Desta forma, aumentarán os persoais nos centros sanitarios e mellorará a atención e coidados que reciben os cidadáns, ademais das condicións laborais dos profesionais.