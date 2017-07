O Goberno de Vigo autoriza a rehabilitación do Pazo de Marqués de Valladares na rúa Oliva

Connect on Linked in

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, comunicou este xoves a “moi importante” autorización municipal concedida á propiedade para rehabilitar o antigo Pazo de Marqués de Valladares, inmoble sito na rúa Oliva 2-4. Esta licenza pasou hoxe xoves pola reunión do consello da Xerencia municipal de Urbanismo.

O rexedor vigués enfatizou que o antigo de Marqués de Valladares é o “único pazo de Galicia cun patio interior”, algo “enriquecedor” e singular para o casco vello vigués.

Segundo explicou Caballero, o goberno vigués esixe a protección de elementos como as fachadas de pedra, as galerías, os balcóns, as barandas, as carpinterías de madeira, o xardín, o patio, o muro de peche e o portal, “en suma, protección absoluta”. A autorización municipal permite a rehabilitación de catro sotos, entreprantas, pranta baixa e dúas alturas, cunha superficie total de 4.200 metros cadrados.

A promotora prevé rehabilitar o antigo Pazo cun investimento de 1,6 millóns para convertelo nun centro sociocultural recreativo. As obras comezarían en setembro e se prolongarían uns 18 meses.