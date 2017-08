O Goberno de Vigo deu luz verde á clasificación de ofertas para contratar as obras de reforma do Pavillón Monte da Mina

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A Xunta de Goberno Local deu luz verde á clasificación de ofertas para contratar as obras de reforma da estrutura e do pavimento do pavillón de Monte da Mina, en Castrelos. Abel Caballero explicou que investirá 260.000 euros na remodelación deste recinto polideportivo e que a duración dos traballos será de catro meses aproximadamente.

Segundo explicou Caballero, este recinto vese afectado polo deslizamento de terras, o que produciu gretas na pista e modificacións “lixeiras” na estrutura do pavillón “que hai que corrixir”. O Concello proxecta reconstruír a fachada afectada e renovar o pavimento deportivo, ademais de mellorar a recollida de augas, o aspecto exterior do edificio, entre outras melloras.