O Goberno de Vigo pide a medalla ao mérito policial para o axente que salvou a vida dunha muller

Segundo expuxo Abel Caballero, a súa actuación excede “con moito” as funcións e labores normais do seu posto de traballo chegando a “poñer en risco a súa vida”. Coa súa acción, o policía local conseguiu evitar a caída da señora, que estaba desorientada, desde unha altura do sétimo piso e “con risco real salvouna nunha acción que emocionou á cidade, pola importancia e a valentía e consideramos que debe ter un recoñecemento público”.

Por iso, o Concello solicitou á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia a concesión da placa individual ao mérito policial e subsidiariamente a medalla ao mérito da policía local para Juan Castro Delgado pola súa “acción heroica e o acto de valentía” no desenvolvemento do seu labor.

Ademais, a Xunta de Goberno local deu luz verde á proposta de clasificación de ofertas do expediente de contratación do servizo de xestión dos traballos técnicos derivados da programación e espectáculos do Auditorio da Praza do Rei para facilitar a utilización do espazo para todos os colectivos que o empregan de forma continua e maioritariamente gratuíta. Tamén aprobou a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e as entidades xestoras dos Sistemas Integrados de Xestión de residuos de pilas e acumuladores.