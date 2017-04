O goberno vigués apoia a creación de empresas na cidade con achegas a fondo perdido

216 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O goberno vigués aprobou as bases e a convocatoria da edición deste ano do programa de axudas municipais á creación de empresas. O Concello dispón de 65.000 euros para apoiar ás compañías constituidas en Vigo entre o 1 de abril de 2016 e o 31 de marzo do presente ano, asegurou Caballero.

O goberno local require da beneficiaria que sexa unha empresa viguesa de nova creación e xenere emprego. Na edición do pasado ano, apuntou Caballero, se beneficiaron un total de 27 empresas.

Humanizacións

A Xunta de Goberno Local tamén validou a clasificación de ofertas dunha nova fase da humanización da rúa Bueu, por importe de 628.000 euros. Caballero recordou que neste vial xa se investiu máis de 300.000 euros nas canalizacións de servizos soterrados, co que o total ascende a case o millón de euros. A humanización incluirá un parque biosaudable.

Ademais, o goberno vigués aprobou o proxecto de obras para a humanización da rúa Canceleiro, no tramo entre Rosalía de Castro e García Barbón. Informou Abel Caballero que o importe desta nova remodelación ascende a 219.000 euros con tres meses de prazo de execución.

Outros acordos

O alcalde tamén deu conta doutros asuntos validados pola Xunta de Goberno Local, entre os que destacou a aprobación do convenio coa Fundación Menela, segundo o cal o Concello achega 8.000 euros á entidade para desenvolver un programa de respiro familiar, con estancias de ata catro días na súa sede.

Por outra banda, o goberno de Vigo adxudicou a contratación das obras de reforma do campo de fútbol de Carballal. Caballero indicou que o investimento ascende a 534.000 euros para, nun prazo de dez semanas desde o inicio das obras, instalar herba sintética, con drenaxe, sistema de rego e iluminación. As melloras tamén inclúen a consolidación dun talud existente para gañar en seguridade.





EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial