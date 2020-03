Gómez-Reino apela “o 5 de abril ten que chegar a primavera e o cambio político a Galicia”

O secretario xeral de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, apelou á “maioría social de cambio” para acabar coa “era Feijóo”, durante un acto na Coruña xunto ao líder de Podemos e vicepresidente do Goberno, Pablo Iglesias, e a ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz.

#Ante unhas mil persoas no que supuxo o seu acto de proclamación como candidato á Presidencia da Xunta pola coalición Galicia en Común- Anova Mareas, Gómez Reino chamou á mobilización nesta campaña electoral.

“Aos progresistas, pero tamén ao que está cansado das listas de espera ou de que lle pechen a escola infantil”, dixo convencido de que se iniciou “o fin da era Feijóo”. Del, asegurou que nestes anos dedicouse a “vender” Galicia, á vez que lle reprochou que tivese “escondida a cabeza” durante o goberno do PP a nivel estatal.

“O 5 de abril ten que chegar a primavera e o cambio político a Galicia”, insistiu nunha intervención no que agradeceu a “xenerosidade” das formacións que integran a coalición. “E altura histórica”, apostilou a este respecto.

Pablo Iglesias

Iglesias instou aos galegos a non quedar “de costas” ao cambio propiciado a nivel estatal coa entrada de Unidas Podemos no Goberno e a acabar co goberno ” despótico” do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

“Galicia merécese un presidente que estivo de xeito conxunto defendendo a industria e non a un presidente nun foto cun narco nun iate e que tendo competencias non fixo nada”, dixo sobre o sector industrial e en alusión, no primeiro caso, ao candidato de Galicia en Común- Anova Mareas, Antón Gómez-Reino e no segundo a Núñez Feijóo e a súa fotografía con Marcial Dourado.

Yolanda Díaz

Pola súa banda, a ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz, que avanzou que se implicará na campaña electoral galega, recalcou que Galicia “tamén merece un goberno de esquerdas” e subliñou que o “reto” debe ser “derrotar a Feijóo”. “Desta vai”, dixo chamando á Galicia “valente” e insistindo como Iglesias na mobilización nesta campaña.

“Falade con todo o mundo”, manifestou o líder de Podemos no acto de proclamación do secretario xeral de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, como candidato da coalición Galicia en Común- Anova Mareas á Presidencia da Xunta.

“Gobernamos mellor, é unha cousa que ata recoñecen os nosos adversarios”, defendeu Pablo Iglesias nun acto no Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña (Palexco) #ante unhas mil persoas.

Reforma laboral

En similares termos, pronunciouse a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, quen insistiu na súa intención de traballar para “derrogar a reforma laboral do PP”. Tamén defendeu medidas como novos impostos vinculados coas empresas tecnolóxicas en aras da “xustiza social”.

“Sobre o traballo indecente e precario non se crea nada”, dixo, en particular, sobre a reforma laboral, nunha intervención no que, en referencia en concreto a Vox, pero tamén ao PP, apelou á posta en marcha de “leis xustas e recursos para que deixen de asasinarnos”, engadiu lembrando ás vítimas de violencia de xénero.

Protesta de policías e gardas civís

Ás portas do Palexco, axentes da Policía Nacional e Guardía Civil manifestáronse coincidindo coa presenza do vicepresidente Pablo Iglesias para esixir “xustiza salarial”. Os concentrados mostraron o seu malestar polo veto do Goberno a iniciativa lexislativa popular de Jusapol en favor dunha equiparación real dos corpos e forzas de seguridade do Estado.