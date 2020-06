Gómez Reino: «O futuro presidente debe loitar por cada litro de leite dos nosos gandeiros e por cada euro das nosas industrias lácteas»

O candidato a Presidencia da Xunta de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, visitou esta mañá a sede das Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) onde coñeceu o traballo da factoría en primeira persoa da man do seu presidente, José Ángel Blanco; o seu director xeral, Rafael Prieto e a vicepresidenta e coordinadora do Grupo de Mulleres SEU, Carmen Rodríguez.

Para Galicia en Común-Anova Mareas o sector lácteo é “fundamental para a economía galega” con preto de 3 millóns de litros producidos anualmente, o que supón arredor da metade da produción de todo o Estado.

A coalición entende que ese esforzo do noso sector lácteo debe ir acompañado de medidas que contribúan ao equilibrio do mercado e á recuperación dos prezos ao produto, corrixindo a liberalización da política láctea europea aplicada na última década.

“O futuro presidente da Xunta”, sinalou Gómez Reino “debe loitar por cada litro de leite dos nosos gandeiros e por cada euro de valor engadido das nosas industrias”.

«A partir do 12 de xullo», remarcou, “impulsaremos axudas directas e adicionais do Fondo de Crise ás explotacións que atopan dificultades para garantir a súa continuidade.

«Vixiaremos o cumprimento do Plan Nacional de Controis da Contratación no sector lácteo e condicionando as axudas públicas para conseguir compromisos das cadeas de distribución e das industrias que garantan a recollida do leite de tódalas explotacións con referencias obxectivas en canto á negociación de volumes e prezos», concluíu.