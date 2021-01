Gómez Reino: «O goberno de coalición continuará actuando con determinación para recuperar todos os bens expoliados pola Familia Franco»

O deputado de Unidas Podemos e portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, reuniuse esta mañá co Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para tratar cuestións relacionadas coa memoria histórica en Galicia.

O dputado puxo sobre a mesa a súa preocupación polos usos futuros do Pazo de Meirás tras o intento, por parte da Xunta de Núñez Feijóo, de «esconder parte da historia e contala de maneira descafeinada detrás da figura de Pardo Bazán».

«O Pazo de Meirás non era un lugar de veraneo e descanso», lembrou Gómez Reino, «senón un sitio onde se tomaron decisións políticas no marco dos Consellos de Ministros franquistas e iso é tamén parte da historia que se debe contar».

Na xuntanza mantida hoxe no complexo da Moncloa tamén se puxeron sobre as mesa outros asuntos como a necesidade de contar cun censo de galegos e galegas que se atopan en Cuelgamuros; o apoio á familia de Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño e Ramiro Paz na loita xudicial iniciada en Arxentina polos crimes do Franquismo ou o impulso definitivo a que se modifique a nomenclatura do Arsenal Militar de Ferrol, dependente do Ministerio de Defensa.