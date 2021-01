Gómez Reino: “Xa non hai excusas e grazas ao traballo de Unidas Podemos o Congreso pode e debe investigar a Juan Carlos de Borbón”

Os letrados do Congreso admitiron hoxe a trámite a creación da Comisión de Investigación que o Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común solicitou o pasado mes de decembro para que a Cámara Baixa investigue o suposto uso de tarxetas black por parte do rei emérito tras a súa abdicación.

“Non é a primeira vez que rexistramos a creación dunha Comisión de Investigación por este asunto”, indicou Antón Gómez Reino, “pero si a primeira vez que os letrados da Cámara a admiten a trámite, o que nos demostra que xa non hai excusas. Grazas ao traballo de Unidas Podemos o Congreso pode e debe investigar a Juan Carlos de Borbón e a cidadanía saberá, dunha vez por todas, en que gastou os cartos de todos e todas o rei emérito e membros da súa familia”.

Para o voceiro de Galicia en Común “isto demostra que ser cabezóns dá os seus froitos” e lembrou que “agora é a Xunta de Voceiros a que terá que pronunciarse ao respecto. Sabemos que PP e VOX votarán en contra e sabemos tamén que nós votaremos a favor. Agora non vale escudarse en argumentos técnicos porque a decisión é meramente política”, indicou. “Non é unha cuestión de ser ou non republicanos, senón que calquera grupo que estea a favor da transparencia e do escrutinio democrático ten que votar a favor na Mesa do Congreso da creación desta Comisión de Investigación presentada por Unidas Podemos”.