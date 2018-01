Gonzalo Caballero abordará co presidente de Estremadura a defensa dun sistema de financiamento autonómico orientado a que “todos os cidadáns reciban os mesmos servizos en condicións de igualdade” O secretario xeral do PSdeG coincide co máximo responsable de CC.OO. en Galicia no “fracaso” da política económica, laboral e social da dereita e urxe que a recuperación “chegue ás familias” ou será “inxusta e imperfecta”