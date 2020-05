Gonzalo Caballero en Vigo: “Foron os alcaldes e alcaldesas os que deron respostas nesta pandemia ante a ausencia de Feijóo”

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, criticou hoxe a “clamorosa ausencia do PP, da Xunta e de Feijóo” na crise provocada polo coronavirus, na que “foron os alcaldes e as alcaldesas os que deron a resposta á cidadanía”. Así o dixo nunha visita ao mercado do Calvario, en Vigo, acompañado polo alcalde da cidade, Abel Caballero, coa que dá comezo a unha rolda de visita ás urbes galegas.

O responsable socialista advertiu que a crise sanitaria evidenciou que “o poder municipal resultou fundamental” en Vigo, onde “os cidadáns sentíronse acompañados polo alcalde, polo grupo municipal de goberno, e pola Deputación de Pontevedra”. Sen embargo “atopáronse con que Feijóo non apareceu, non respondeu ás necesidades e nin tan sequera se puxo a disposición do Concello para buscar unha liña de traballo conxunta”.

Gonzalo Caballero puxo a Vigo como exemplo de compromiso dos alcaldes socialistas coa cidadanía “fronte a unha Xunta ausente, que deixou a sanidade descapitalizada e con graves problemas de persoal e ás residencias sen nivel de atención suficiente, cun modelo de privatización que errou”.

Sinalou que “a Xunta tamén fallou nas respostas ao tecido produtivo do país”. “Mentres outras comunidades autónomas, como Asturias ou Valencia, tomaron medidas de apoio, Feijóo abandonou ao tecido produtivo”, reprobou. Explicou que en Galicia “non houbo axudas directas a tendas, bares ou pequenos comercios”, e “incluso tivo que ser o Concello de Vigo xunto co Ministerio de Industria o que dera resposta á situación de Barreras”.

O lider dos socialistas galegos afeou ao presidente da Xunta que utilice a Vigo como escenario na súa “estratexia electoral”, en alusión á visita de onte a Citröen “sen ningunha proposta nin avance de compromiso industrial nun acto de precampaña”.

PLAN DE RECONSTRUCIÓN

O líder dos socialistas galegos propuxo emendar esta estratexia de abandono de Feijóo cun gran plan de reconstrución sanitaria, económica e social en Galicia liderada por un goberno progresista na Xunta de Galicia que reúna nunha mesma mesa ás forzas políticas e sociais (sindicatos e patronal) e ás administracións locais, cos alcaldes das principais cidades, os presidentes das deputacións e a Fegamp.

O obxectivo é acadar un “gran acordo de país que reme co goberno de España e cos concellos para reconstruír Galicia”, que aspira, dixo, a “mobilizar 2.500 millóns de euros” para encetar unha “nova política económica e industrial”. Gonzalo Caballero propuxo emendar o abandono e o desleixo de 11 anos de inacción de Feijóo nos que “Galicia perdeu 70.000 traballadores de poboación ocupada”.

Explicou que “afrontamos unha crise dura e complexa, e é necesario poñer a todo o mundo a traballar na liña da reconstrución da nova política económica para darlle aos cidadáns o emprego que necesitan e o impulso necesario tamén ao pequeno comercio”.

Fronte a esta proposta, dixo, Galicia afronta as consecuencias da “fracasada política industrial de Feijóo, que consistiu en poñerse de lado, escapar das súas responsabilidades e conseguir un sector industrial descapitalizado”.

INACCIÓN INDUSTRIAL DA XUNTA

Así o dixo logo de coñecer a situación da planta de Alcoa en San Cibrao ou polas protestas dos traballadores de Alúmina na Coruña. Lamentou que a resposta do goberno galego fora, dixo, fuxir das súas plenas competencias en materia industrial e económica, e limitándose a “ofrecer unha visión unilateral e sesgada” e unha estratexia de confrontación co goberno de España.

Explicou que “o Goberno galego ten competencias, pero logo de 11 anos deixa o estado do benestar danado, con graves recortes na sanidade e na políticas sociais e carente de política económica e industrial”.

Afeoulle que “a maior noticia en política industrial durante toda a crise fora tentar dicir que adiantaría o pago dos ERTEs, algo que pode facer calquera director dunha sucursal bancaria”, e mentres retrasaba a tramitación dos ERTEs en Galicia, que foi a comunidade autónoma que os tramitou co maior retraso do país.

Mentres, lembrou, o goberno de España está a “financiar as nóminas de máis de 200.000 cidadáns cada mes, con máis de 250 millóns de euros que o goberno de España lle dá cada mes aos cidadáns en Galicia para que teñan a súa nómina”.

COOPERACIÓN VIGO-XUNTA

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, reivindicou unha Xunta de Galicia dirixida por un presidente socialista que recupere o “significado político da colaboración e da cooperación” e que restaure a relación do goberno autonómico coa principal cidade de Galicia.

Sinalou que “o Concello de Vigo fará un plan de reconstrución no que está o goberno de España, a Deputación e a Zona Franca, e eu quero que estea a Xunta tamén, para que Vigo se sinta que é parte do goberno de Galicia”.

Criticou a ausencia da Xunta en Vigo e no seu entorno, que “é total”, chegando á visita de onte a Citröen, protagonizada por Feijóo para anunciar que non poría “un céntimo” na reconstrución da factoría nin no tecido económico da cidade.