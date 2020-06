Gonzalo Caballero, no cumio municipal do PSdeG: “Os alcaldes e alcaldesas socialistas son o espello para abrir unha páxina de progreso na Xunta tralo 12X” O candidato do PSdeG avanza “un goberno galego en sintonía cos alcaldes e alcaldesas socialistas”, que están cubrindo “as ineficiencias” de Feijóo