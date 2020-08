Gonzalo Caballero pide a Feijóo que convoque á oposición e á CECOP para abordar os rebrotes, como facía antes de ter as competencias: “É o momento dos grandes acordos”

¬†O voceiro parlamentario do Grupo Socialista, Gonzalo Caballero, reclamou hoxe a Feij√≥o que se re√ļna cos partidos con representaci√≥n na C√°mara para facer un balance da situaci√≥n da pandemia en Galicia e que convoque ao CECOP, o centro de coordinaci√≥n operativa do que fan parte tanto a Xunta como a Delegaci√≥n do Goberno e a Federaci√≥n Galega de Municipios e Provincias.

‚ÄúFeij√≥o comparec√≠a todas as semanas cando non ti√Īa as competencias, e agora que as ten nin comparece nin re√ļne √° CECOP nin d√° informaci√≥n‚ÄĚ, sinalou Gonzalo Caballero, quen amosou a s√ļa ‚Äúpreocupaci√≥n‚ÄĚ polos rebrotes en Galicia e en Espa√Īa e chamou a ‚Äútraballar entre todos‚ÄĚ para ‚Äúatallar os efectos desta crise‚ÄĚ. ‚Äú√Č o momento dos grandes acordos‚ÄĚ, remarcou, e garantiu a ‚Äúman tendida‚ÄĚ e a ‚Äúlealdade‚ÄĚ do PSdeG na loita contra o virus.

Consciente de que por diante v√©n unha lexislatura que estar√° marcada pola pandemia, o l√≠der dos socialistas galegos chamou ao goberno galego a ‚Äúexercer as s√ļas competencias en primeira persoa‚ÄĚ e a ‚Äúcolaborar‚ÄĚ cos concellos, dot√°ndoos de ‚Äúmedios e recursos suficientes‚ÄĚ.

E √© que, como dixo Gonzalo Caballero, as administraci√≥ns locais ‚Äúnecesitan atenci√≥n da Xunta‚ÄĚ para tomar as medidas que lles encomenda a pesares de non ter o persoal ou a capacidade para facelo. Sobre todo, afondou, no caso dos concellos pequenos, que se ven ‚Äúincapaces‚ÄĚ en moitos casos de asumir as encomendas do goberno galego e de afrontar os gastos que delas se derivan, como ocorre no caso da limpeza das escolas.

‚ÄúTodos os responsables institucionais temos que redobrar os esforzos‚ÄĚ, incidiu o m√°ximo dirixente do PSdeG, √° vista da ‚Äúalerta‚ÄĚ en termos sanitarios, sociais e econ√≥micos que sup√≥n o coronavirus. ‚ÄúTodas as enerx√≠as te√Īen que estar postas en dar unha resposta colectiva a esta crise‚ÄĚ, recalcou, para subli√Īar a necesidade de traballar por unha sa√≠da desta crise ‚Äúna que ningu√©n quede atr√°s‚ÄĚ, defendendo os servizos p√ļblicos para loitar contra a desigualdade.

FONDOS PARA OS CONCELLOS

Ao f√≠o das necesidades dos concellos para facer fronte √° pandemia, Gonzalo Caballero respondeu a preguntas dos xornalistas sobre o acordo da Federaci√≥n Espa√Īola de Municipios e Provincias co Goberno de Espa√Īa para o uso do super√°vit.

Ao respecto, o secretario xeral do PSdeG sinalou que o acordo √© ‚Äúun paso adiante‚ÄĚ e asegurou que ‚Äúbenvida sexa‚ÄĚ calquera mellora que se poida acadar nese texto, que ten car√°cter voluntario para os concellos que queiran adherirse e que lles sup√≥n unha cont√≠a maior para inversi√≥ns.

Por iso, rexeitou ‚Äúo descaro do PP‚ÄĚ, que agora tenta ‚Äúconfundir‚ÄĚ suxerindo unha reforma da Lei Montoro, que √© a que impediu aos concellos utilizar os seus remanentes. ‚ÄúEste goberno √© un aliado dos concellos‚ÄĚ, finalizou.