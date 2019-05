Gonzalo Caballero: “Somos a barreira de defensa dun galeguismo progresista e comprometido”

Connect on Linked in

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, reivindicou este venres, Día das Letras Galegas, que “somos a barreira de defensa dun galeguismo progresista e comprometido que pon aos galegos e ás galegas por riba” fronte a “intereses espurios” e ao risco de “retroceso” que implican pactos como o da dereita coa ultradereita en Andalucía.

“Poñen en risco os avances de Galicia para que a nosa lingua teña un uso con total normalidade e cooficialidade”, advertiu Gonzalo Caballero, antes de sinalar a Feijóo que tamén o noso autogoberno se vería comprometido por ese tipo de acordos do PP con forzas como Vox.

Por iso, xusto no ecuador da campaña, o líder dos socialistas galegos fixo un chamamento á “mobilización masiva” nestas eleccións municipais e a non confiarse polo “enorme éxito” que vaticinan as enquisas. “Porque o PP e todas as dereitas van tentar gañar en maio o que non gañaron en abril”, resaltou.

“Fronte á euforia e á satisfacción anticipada, temos que ser cautos e pedir a cada galego que quere progreso e avance que hai que ir votar”, incidiu Gonzalo Caballero, consciente de que o PP quere “celebrar con Ciudadanos e Vox” nestes comicios municipais o que non puido celebrar nas xerais.

Así é que o máximo dirixente do PSdeG advertiu a “todo o progresismo galego” de que “ningún voto pode quedar na casa” porque o día 26 hai “un reto que esixe o compromiso de todos”. “Non hai nada feito”, recalcou, partidario de “non levar un susto” ao día seguinte das eleccións.

BETANZOS

No que atinxe a Betanzos, Gonzalo Caballero sinalou que a candidatura encabezada pola alcaldesa, María Barral, é “a mellor mostra de como facer política para a xente”.

“María é a mellor alcaldesa que pode ter Betanzos”, engadiu, toda vez que se trata dunha muller “comprometida, con experiencia e co impulso de ter moitas ganas de traballar polo seu concello”.

Pola súa banda, a rexedora explicou que a súa “prioridade” son “as persoas”, e situou como “imprescindible” acadar neste mandato un centro de día comarcal.

“É unha débeda pendente da Xunta”, recordou María Barral, ao tempo que garantiu traballo para que a súa vila siga sendo “unha referencia” no ámbito social, cultural e turístico dentro da comunidade.