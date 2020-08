Gonzalo Caballero, trala constitución da Cámara: “Traballaremos con responsabilidade para acadar acordos de país e seremos esixentes na defensa dos servizos públicos”

O voceiro parlamentario do PSdeG, Gonzalo Caballero, asegurou hoxe que o seu grupo traballar√° ‚Äúcon lealdade e con responsabilidade‚ÄĚ para ‚Äúacadar acordos de pa√≠s‚ÄĚ e que tam√©n ser√° ‚Äúa oposici√≥n m√°is esixente na defensa dos servizos p√ļblicos‚ÄĚ e na reivindicaci√≥n de pol√≠ticas que ‚Äúpromovan unha recuperaci√≥n ao servizo das persoas‚ÄĚ.

As√≠ o dixo ante os medios de comunicaci√≥n ao termo da sesi√≥n constitutiva do Parlamento para a XI Lexislatura, na que prometeu o seu cargo de deputado. ‚ÄúIniciamos un novo tempo con compromiso e con paix√≥n para traballar por unha Galicia mellor‚ÄĚ, destacou, consciente de que o per√≠odo que agora comeza ‚Äúestar√° marcado por unha pandemia que implica unha crise sanitaria e tam√©n econ√≥mica‚ÄĚ.

Por iso, afondou o l√≠der dos socialistas galegos, fan falta ‚Äúas mellores pol√≠ticas p√ļblicas‚ÄĚ, tanto para ‚Äúfrear a pandemia‚ÄĚ como para ‚Äúaproveitar as posibilidades de impulsar a recuperaci√≥n e de loitar contra a desigualdade social‚ÄĚ.

‚ÄúTemos que traballar dende o Parlamento para que sexa unha caixa de reflexi√≥n e de argumentaci√≥n para a elaboraci√≥n e aprobaci√≥n de novas pol√≠ticas, e para representar a unha cidadan√≠a preocupada pola pandemia e pola crise econ√≥mica e social que dela se deriva‚ÄĚ, remarcou Gonzalo Caballero, sen obviar que os √ļltimos datos econ√≥micos amosan a ‚Äúprofundidade‚ÄĚ da crise que estamos atravesando.

As√≠ pois, o m√°ximo dirixente do PSdeG avanzou ‚Äúcatro anos de traballo intenso‚ÄĚ nos que os e as socialistas ter√°n ‚Äúa man tendida e vontade de cooperaci√≥n na defensa da sa√ļde, a igualdade e o benestar‚ÄĚ. ‚ÄúCumpriremos con Galicia, co reto de sa√≠r todos xuntos da crise e sen que ningu√©n quede atr√°s‚ÄĚ, conclu√≠u.