Gonzalo Sotelo, experto en seguridade na rede: “O mellor é, coma sempre, o sentido común”

Leva ao fronte da Unidade de Delitos Telemáticos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra desde que se creou, no ano 2002, pero antes disto xa participara en diferentes investigacións relacionados cos riscos asociados ás novas tecnoloxías, a primeira en 1998. Este mércores visitou a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Gonzalo Sotelo, todo un experto en seguridade na rede. Na semana na que se celebra o Día Mundial da Seguridade en Internet compartiu impresións con estudantes e docentes sobre as responsabilidades das actuacións en redes sociais e demais actividades en internet, meténdose de cheo nos diferentes riscos aos que se enfronta á sociedade actual e as consecuencias que poden ter as súas propias actividades.

Acompañado polo director da escola, Íñigo Cuiñas, Sotelo transmitiu como idea principal a importancia do respecto á intimidade dos demais e, “sobre todo, ter o control do que publicamos nas redes e ser consciente de ata que punto esta información pode ser accesible a moita xente”, explicou o ponente, ao tempo que remarcou a necesidade de facer esta reflexión dada a importancia das posibles consecuencias que existen na vida real desa identidade dixital que todo o mundo ten hoxe en día.

O mellor, desde o seu punto de vista, é “coma sempre, o sentido común e ser consciente de que todo o que se colga en internet está ao alcance de todo o mundo”. Apelou, sobre todo, a responsabilidade á hora de empregar estas novas tecnoloxías, sobre todo, á hora de introducir todo isto no día a día das persoas “porque ao final ímonos topar con problemas reais que si existen e que hai que ter controlados. Por exemplo se fas algo mal na túa vida en liña vai ter unha repercusión clara na real, tanto a nivel laboral como persoal”.

Prevención e educación, as principais armas

Como principais ‘armas’ coas que tentar combater os delitos asociados ás novas tecnoloxías aposta, sobre todo, pola prevención e a educación. “O coñecemento, o estudo e a preparación é fundamental, pero tamén a coordinación con todo tipo de entidades, tanto público como privadas, pois ao fin e ao cabo vivimos nunha sociedade globalizada onde todos dependemos de todos”, recalcou o experto. Segundo foi explicando, “armas como tal non existen”, senón que é un tema de tentar ter unha boa rede de relacións á hora de tentar atallar todas estas cuestións e chegar a determinados datos. Nesta liña remarcou que é necesario reflexionar sobre estes temas, xa que son cuestións que afectan a todo o mundo. “Moitas veces pomos o punto de inflexión nos menores, e os adultos, con isto de que xa vimos de volta de todo, somos quen o facemos peor”, insistiu Sotelo.

Excelente saída profesional para os novos profesionais das telecomunicacións

No centro no que se están a formar as e os novos profesionais da enxeñaría de telecomunicación, Sotelo recalcou tamén o importante papel que xoga a seguridade telemática no seu futuro profesional. “En España iamos cun pouco de retraso neste tema pero penso que xa collemos o ritmo e agora mesmo estamos no que se pode denominar a época dourada da seguridade en internet e creo que a tendencia vai ir a máis, cada vez búscanse máis persoas con este perfil e tamén cada vez a demanda por parte das empresas é maior”, recalcou Sotelo.