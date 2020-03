Gran demanda de solicitudes ás axudas da DEPO pola crise sanitaria

As medidas extraordinarias impulsadas esta mesma semana pola Deputación de Pontevedra para que os concellos máis pequenos da provincia puidesen dispoñer de recursos para facer fronte ao COVID-19 están a espertar unha grande acollida ás poucas horas de ser aprobadas. Deste xeito, ata as 14.00 deste venres, xa eran 40 as solicitudes de achegas provinciais dun total de 37 concellos, tanto no marco da nova liña de axudas extraordinaria, dotada con 1,3 millóns de euros, como á das axudas básicas de emerxencia, (500.000€), das que unha vez modificadas as bases, poden recibir o 100% da contía. Ate agora o importe total das axudas solicitadas ascende aos 735.667€.

No caso da Liña de Axudas Extraordinarias, a Deputación xa está a tramitar as solicitudes de 25 concellos: Agolada, Barro, Covelo, Crecente, Dozón, Fornelos, A Illa, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos, Rodeiro, Silleda, Vilanova, Mondariz, Tui, Cambados, Moraña, Tomiño, A Guarda, Gondomar, O Grove, Salvaterra e Vila de Cruces, o que supón un importe total de 592.317 euros.

A estas peticións hai que engadir as das axudas básicas de emerxencia, que xa teñen aprobadas e polo tanto pendentes de pago un total de 15 municipios: A Cañiza, Baiona, Caldas, Cambados, Cerdedo-Cotobade, Crecente, Forcarei, A Guarda, Meis, Nigrán, O Rosal, Oia, Ponte Caldelas, Portas e Tui, por un importe total de 143.350 €. Esta mesma semana modificáronse as bases para que os concellos máis pequenos puidesen dispoñer de xeito inmediato do 100% da contía para facer fronte a demandas de alimentos, produtos de hixiene, gastos farmacéuticos ou material ortopédico en unidades familiares en situación de especial vulnerabilidade, persoas dependentes ou con diversidade

funcional.

Arbo primeiro concello que solicita anticipo do Fondo ORAL

Pola súa banda o concello de Arbo, trátase do primeiro municipio en solicitar o anticipo do novo fondo de liquidez do ORAL para facer fronte ás necesidades da veciñanza xeradas por esta crise sanitaria. A solicitude de Arbo, concello

gobernado polo PP, chegou este mércores (25 de marzo) e, en menos de 48 horas, o goberno provincial ten xa autorizado o anticipo excepcional de taxas e prezos públicos que lle corresponden atendendo ao recadado no 2019, un total de 174.320,72 euros.

Deste xeito, e pese a que a Deputación de Pontevedra aínda non cobrou nada do correspondente a este ano, a institución provincial está a paliar as demoras de liquidez dos concellos da provincia adiantando de xeito totalmente gratuíto e sen interese o 100% das contías recadadas polo ORAL en canto a taxas e prezos públicos no 2019, xa entregado aos concellos.

Con estas iniciativas estase a dotar de recursos aos concellos de xeito útil, próximo, áxil e respectando a autonomía municipal, dando resposta inmediata ás necesidades das vilas e pobos, para que poidan atender á cidadanía por mor desta crise sanitaria.