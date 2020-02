Grande-Marlaska destaca a cooperación cos países de orixe e tránsito como mellor forma de loitar contra as mafias que trafican con persoas cara a Canarias O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiveron unha reunión co presidente do Gobierno de Canarias, Anxo Víctor Torres, para abordar o repunte das chegadas irregulares á comunidade e as medidas para facer fronte á situación.