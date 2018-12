Grazas ao compromiso dos peregrinos este verán reciclouse un 28% máis no Camiño de Santiago

Historia, cultura e tradición. Grazas a estes compoñentes, o Camiño de Santiago segue sendo un dos principais atractivos turísticos do país, e ano tras ano crece o número de persoas que deciden mergullarse neste percorrido espiritual batendo todos os récords. Ademais do seu carácter experiencial, un dos seus reclamos é que transcorre por unha paisaxe incomparable. Unha contorna natural que, hoxe máis que nunca, é necesario protexer. Para contribuír con esta misión, Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que promove a economía circular a través da reciclaxe dos envases, puxo en marcha durante o pasado verán unha nova edición de camiño da Reciclaxe no Camiño Francés, do Norte e Portugués ao seu paso por Castela e León, Galicia, Asturias e, por vez primeira, A Rioxa.