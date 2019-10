Greenpeace denuncia as falsas alternativas ao plástico que ofrecen marcas e supermercados

“As alternativas aos envases de plástico son os reutilizables e recargables. Non hai máis”. Con estas palabras, o responsable da campaña de plásticos de Greenpeace, Julio Barea, resumiu o espírito do informe “Tirando o futuro” co que Greenpeace quere alertar das falsas solucións que as marcas e os supermercados poñen en circulación para gañar clientes.

O plástico non é benvido no medioambiente debido a que só xera problemas. Ademais da avalancha plástica que padecen ecosistemas como os océanos, o 99% do plástico procede do petróleo ou o gas, cuxa extracción e refinado contribúen ao cambio climático. Para 2050, as emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro relacionadas co ciclo de vida do plástico poderían representar ata o 10-13% do “orzamento” dispoñible que nos queda de emisións. Así mesmo, estímase que para finais de 2019, a produción e incineración de plástico a nivel mundial emitirán o equivalente a 189 centrais de carbón, algo insustentable na situación de emerxencia climática na que nos atopamos. E, aínda por riba, o plástico necesita aditivos químicos para mellorar a súa estabilidade, flexibilidade e aparencia, entre eles, substancias canceríxenas e disruptores endocrinos como os ftalatos.

Por sorte, cada vez máis persoas coñecen os problemas que xera o plástico no medioambiente e demandan cambios. Pero as marcas e supermercados, en lugar de ofrecer alternativas reais, limítanse a disfrazar a situación con falsas solucións:

Do plástico ao papel ou como trasladar o problema a outro ecosistema

A industria da pulpa e o papel, a talla e as plantacións industriais de árbores a gran escala, provocan a degradación e perda de bosques naturais, emitindo grandes cantidades de CO2. Ademais, os sistemas de reciclaxe de papel de moitos países son incapaces de producir suficiente fibra reciclada de calidade, polo que papel e cartón terminan inservibles en entulleiras e incineradoras.

“Bioplásticos”: a nova moda para o lavado de imaxe

Algunhas empresas están a cambiar plásticos derivados de combustibles fósiles por plásticos de orixe biolóxica que, a miúdo, publicítanse erroneamente como biodegradables ou compostables.

Pero, en realidade, só o 1% do plástico dispoñible no mercado é de orixe biolóxica, fabricado con material como millo ou cana de azucre e na súa maioría séguese compoñendo parcialmente de plástico de orixe fósil. A xente pensa que ao ter algunha orixe biolóxica é “ degradable” e descomponse facilmente pero as condicións de temperatura e humidade necesarias para iso de cando en cando danse na contorna natural, descompoñéndose simplemente en anacos ata xerar microplásticos. Ademais, na produción do plástico de orixe biolóxica pódense empregar aditivos químicos similares aos da produción convencional.

Envases reciclados e reciclables

A coñecida icona do triángulo de frechas que vemos en moitos envases indica que ese produto debe tirarse ao contedor amarelo, pero non é unha garantía absolutamente de nada. Estímase que só se reciclou o 9% do plástico mundial. No noso país, segundo denunciamos leste mesmo ano no informe “Reciclar non é suficiente”, só recíclanse ao redor do 25% dos envases plásticos e o resto termina contaminando, ben en incineradoras, entulleiras ou directamente espallado polo medioambiente. Aínda que o sistema funcionase correctamente, que non é o caso, non tería capacidade de reciclar ao ritmo de produción: só en 2017, o mercado dos envases de plástico flexible (envoltorios, bolsas, sobres monodosis…etc) creceu un 19%. Nin a reciclaxe convencional (que xera un plástico de menor calidade) nin o químico (problemático pola emisión de substancias perigosas e a gran cantidade de enerxía que necesita) están a ser solucións reais.

En definitiva, que deben facer as empresas de bens de consumo rápido e os comerciantes polo miúdo? Desde logo, estas estratexias de “ greenwashing” ou lavado de imaxe non son a solución. A única vía é ser transparentes, priorizar a redución e investir en sistemas de distribución reutilizables e recargables. “Todo o demais, a día de hoxe, é un engano ou, no mellor dos casos, pan para hoxe e fame para mañá”, conclúe Barea.