Greenpeace lamenta profundamente non poder visitar Vigo, como estaba inicialmente previsto, ante a actitude hostil do presidente da Autoridade Portuaria

O obxectivo da visita do Rainbow Warrior é achegar á cidadanía a súa campaña En marcha polo clima que, baixo o slogan Cambia a Enerxía non o Clima, denuncia as graves consecuencias do cambio climático e informa das opcións dispoñibles para a participación cidadá activa na transición enerxética.

