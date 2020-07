Greenpeace pide la intervención de la ONU para esclarecer el asesinato de un observador pesquero

Greenpeace denuncia el presunto asesinato de un observador pesquero de I-Kiribati y exige la intervenci贸n de la ONU para garantizar una investigaci贸n efectiva y exhaustiva.聽Greenpeace USA y la聽Asociaci贸n de Observadores Profesionales (APO)聽han emitido una queja formal [1] para esclarecer esta muerte, que tuvo lugar en marzo.

La denuncia, presentada en nombre de la familia del observador pesquero fallecido, Eritara Aati Kaierua, y dirigida a la聽Relatora Especial de la ONU sobre la situaci贸n de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, pide聽garantizar que los observadores pesqueros est茅n protegidos聽y se penalice a los responsables de la muerte de Kaierua.

鈥淟os observadores pesqueros protegen las necesidades de las comunidades vulnerables y defienden nuestro derecho a un medioambiente saludable.聽Sin embargo, las empresas, los gobiernos y las organizaciones multilaterales contin煤an sin protegerlos de la intimidaci贸n, el abuso y la muerte.聽Greenpeace pide que esta investigaci贸n cumpla con los est谩ndares legales internacionales y que la familia de Kaierua reciba respuesta suficiente de todas las partes responsables鈥, ha explicado Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace.

El 3 de marzo de 2020, los miembros de la tripulaci贸n del buque pesquero聽Win Far No.636聽informaron a la Agencia de Pesca de Taiw谩n de la muerte a bordo de Kaierua, el observador pesquero de ese barco. Seg煤n informaron,聽apareci贸 muerto en su camarote golpeado y ensangrentado聽[2]. Este barco es un cerquero de at煤n de bandera Taiwanesa, perteneciente a la empresa Kuo Hsiung Fishery, y es聽un proveedor clave聽de FCF Co Ltd, uno de los tres principales comerciantes taiwaneses de at煤n del mundo. Sin ir m谩s lejos, FCF es empresa聽matriz de la importante marca estadounidense de at煤n en lata 鈥淏umble Bee Foods鈥,聽 vinculada previamente a otras empresas que聽presuntamente cometieron abusos atroces contra los derechos humanos聽[3]. En respuesta a este caso, FCF, el proveedor clave, ha manifestado que est谩n esperando el resultado de la investigaci贸n oficial, antes de hacer m谩s comentarios sobre el caso.

Kaieruai fue empleado a trav茅s de聽un programa de observadores regionales聽de la Comisi贸n de Pesca del Pac铆fico Occidental y Central聽(WCPFC), una Organizaci贸n Regional de Pesca (ORP). Seg煤n el WCPFC,聽los observadores han informado en m煤ltiples ocasiones de聽intimidaci贸n y de solicitudes de la tripulaci贸n聽para no informar de algunas irregularidades.聽A nivel mundial,聽s贸lo cuatro de las 17 ORP,聽incluida WCPFC, tienen alg煤n protocolo para la muerte o desaparici贸n de un observador.

Seg煤n Elizabeth Mitchell, Directora Ejecutiva de la Asociaci贸n de Observadores Profesionales,聽鈥渉a habido al menos 14 muertes de observadores pesqueros en la 煤ltima d茅cada, pero ni una sola investigaci贸n leg铆tima. En el papel, la WCPFC parece proteger a los observadores, pero la realidad es que todav铆a est谩n desapareciendo. La falta de cumplimiento por parte del Estado 鈥榙el pabell贸n鈥 del barco (donde est谩 registrado el buque), la falta de aplicaci贸n de las normas de las organizaciones regionales de pesca y la falta de transparencia de estos procesos, son causas que tambi茅n contribuyen a la impunidad.鈥澛[4 ].

Greenpeace USA y APO hacen un llamamiento adicional a la Relatora Especial de la ONU para que las organizaciones regionales de pesca聽incorporen en sus regulaciones la obligatoriedad de que los Estados cumplan con los est谩ndares internacionales聽sobre investigaciones de muertes potencialmente ilegales [5].

Este tipo de pr谩cticas son un ejemplo de que es necesario un mayor control en las pesquer铆as.聽La pesca no controlada es una de las amenazas de nuestros oc茅anos聽y depende de todas las personas protegerlos.聽Necesitamos la firma del Tratado Global de los Oc茅anos, pospuesta por la crisis del coronavirus,聽para crear una red de santuarios marinos que cubran, al menos, un tercio de los oc茅anos del mundo para 2030. Se trata de un acuerdo fundamental para defender la biodiversidad, ayudar en la lucha contra el cambio clim谩tico y proporcionar seguridad alimentaria a miles de millones de personas. Nuestro destino y el destino de los oc茅anos est谩n 铆ntimamente relacionados.

鈥斺斺

-Notas:

[1] Los observadores pesqueros son defensores profesionales de los derechos humanos que protegen el derecho a un medioambiente saludable mediante la supervisi贸n a bordo de flotas pesqueras en aguas distantes, ayudando a garantizar niveles de captura sostenibles y el cumplimiento de las medidas de conservaci贸n.

[2] Seg煤n la informaci贸n proporcionada a la familia de Kaierua por la polic铆a y un forense, Kaierua fue encontrado tirado en el suelo de su camarote con sangre brotando de su rostro y comida sobre su pecho y cuello. A la familia tambi茅n le dijeron que ten铆a moretones en el pecho y el cuello y que la causa probable de la muerte fue un fuerte golpe en la parte superior de la cabeza, que result贸 en una lesi贸n cerebral traum谩tica.

[3] Ver tambi茅n el informe聽Misery at Sea report聽(en ingl茅s)

[4]聽Observer Casualties, Injuries, and Near Misses

[5] Greenpeace USA y APO abogan por que los Estados miembros de la ORP cumplan con las mejores pr谩cticas contenidas en el聽Protocolo de Minnesota de 2016 sobre la investigaci贸n de muertes potencialmente ilegales. Estas pol铆ticas deben ser evaluadas por las ORP y la consecuencia del incumplimiento por parte de los Estados debe ser la expulsi贸n del programa regional de observadores de las ORP que contrat贸 al observador asesinado o desaparecido.