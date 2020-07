Guía para primerizos de visita en las Islas Cíes

Si estás buscando información porque vas a visitar las Islas Cíes y eres de esas personas que no puedes dejar de planear el viaje y conocer a fondo las características de este paraíso natural para no perderte ni un solo detalle del que te puedas arrepentir, has llegado al lugar adecuado y es que estás ante la guía definitiva, no pierdas detalle e iremos al grano, sin extendernos demasiado y con todos los datos que como primerizo o primeriza, deberías saber si decides visitar y ya te aseguramos que no te arrepentirás. ¡Vamos al lío!

Como llegar a las Islas Cíes

En primer lugar, debes saber que el acceso a las Islas C√≠es es mediante barco, con navieras que disponen de un n√ļmero m√≠nimo de billetes diarios disponibles para aquellas personas que hayan conseguido la solicitud de visita previa a trav√©s de la p√°gina web de A Xunta, con el fin de poder conservar un para√≠so natural no solo considerado as√≠ para los que tenemos la suerte de haber nacido en Galicia o Espa√Īa, sino del mundo entero y es que hace bien poco, el prestigioso medio de comunicaci√≥n The Guardian, inclu√≠a a la playa principal de las C√≠es, la conocida como Playa de Rodas, en el top 10 de las mejores del mundo y es que sus aguas cristalinas y relucientes arenales, en pocos lugares pueden encontrarse.

Las navieras autorizadas para comprar el billete de ida y vuelta a las Islas C√≠es desde Vigo, Cangas, Moa√Īa o Bueu (los principales puntos de salida y llegada hacia las islas) son la Naviera Nabia C√≠es y Naviera Mar de Ons.¬†

Dependiendo de la fecha, encontrarás más o menos posibilidades de disponer de billetes a la venta y es que existe gran demanda para una limitación de aforo que si bien deja a muchas personas sin poder descubrir las Islas, a su vez, permite seguir cuidando este maravilloso paraíso natural. 

Planea con meses de antelación tu viaje si no quieres llegar a Vigo y encontrarte sin posibilidad de visitar el paraíso natural.

Qué ver en las Islas Cíes

El principal atractivo y con una simple imagen poco m√°s hace falta a√Īadir por los colores del agua y arena, son sus playas, si bien, existen diferentes actividades de las que disfrutar, siempre dentro de unas obligaciones y deberes que ahora entraremos en detalle con el fin de conservar la naturaleza del entorno.

– Playas: adem√°s de la Playa de Rodas citada anteriormente y considerada de las mejores del mundo, las Islas C√≠es cuenta con un total de 9 arenales v√≠rgenes, es decir, adem√°s de la citada anteriormente, con caracter√≠sticas similares pero cada una con sus diferencias naturales, podremos disfrutar del sol desde la arena de la Playa de Are√≠√Īa, Playa de Bolos, Playa de Cantareira, Playa de Margaridas, Playa de Figueiras y la Playa de San Marti√Īo.

Dependiendo de tus ganas y posibilidades de andar, ya que desembarcaremos en la playa principal, podr√°s descubrir sino todos, casi la totalidad de los arenales en las diferentes ubicaciones del mapa es islas pr√°cticamente rodeadas de arenales.

– Naturaleza: para los amantes de los lugares v√≠rgenes, fuera de bullicios de grandes zonas tur√≠sticas pero sin tener que renunciar a disfrutar del verde que por suerte caracteriza a Galicia, en las Islas C√≠es encontrar√°s diferentes senderos marcados para aquellos amantes como tu que quieran encontrar diferentes tipos de plantas y aves pero para ser sinceros, cuando pega el sol, estos senderos que se traducen en largas caminatas por terreno monta√Īoso,¬† sin agua, todav√≠a se hacen m√°s extensos.

Tengamos en cuenta que al tratarse de un para√≠so natural y unas peque√Īas islas comunicadas por barco, no existen autobuses ni taxis a los que acudir si nos cansamos.¬†¬†

De todos modos, este peque√Īo esfuerzo, pronto se ve recompensado con los incre√≠bles parajes que no podr√°s dejar de fotografiar, todav√≠a m√°s si tienes la suerte de ver un anochecer en un sol que parece preciptarse al vac√≠o al final del agua.

РGastronomía: muchas personas realizan el denominado turismo gastronómico, en busca de dar gusto a sus ojos descubriendo nuevos parajes a la par que al paladar y aunque estás en una zona donde abunda el marisco, tendrás que deleitar tu gusto al llegar a tierra firme ya que las Islas Cíes al ser un paraje tradicional, ve muy limitadas sus posibilidades como la de disponer de restaurantes, marisquerías, …

Si bien, esto no debería ser un problema teniendo en cuenta que los viajes en barco citados en el primer punto, no son mayores de media hora y nada más pisar suelo en Vigo, tendrás a pocos pasos lo conocido como el mercado de A Pedra, con ostrerias y el mejor pescado y marisco recién recogido de la ría.

Palmarés de las Islas Cíes

Pareciera que estuviéramos hablando del bueno de Iago Aspas a la hora de citar este punto como palmarés, pero es que las Islas Cíes dispone de diferentes distinciones y premios, que cabe resaltar para que puedas llegar a ser consciente de este increíble punto de gran interés turístico situado en las Rías Baixas.

La Playa de Rodas de las Islas Cíes está considerada una de las diez mejores del mundo desde 2007 por The Guardian

Las playas cuentan con el distintivo de bandera azul que asegura la calidad tanto del agua como del entorno.

Una de las muchas sendas cuenta est√° integrada en la Red de Senderos Azules

Declaradas destino turístico Starlight

Están incluídas dentro del programa de Turismo Sostenible de la Unión Europea.

Conociendo los requisitos para poder visitarlas, c√≥mo llegar a ellas y que ver o hacer, as√≠ como los sellos y premios que acreditan la calidad de tu pr√≥ximo destino vacacional, esperamos haber puesto nuestro peque√Īo granito de arena para que pases unos d√≠as inolvidables.