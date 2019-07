Print This Post

O vindeiro dia 3 de agosto haberá un corte de tráfico con motivo da procesión das festas da Guia, dende as 19.10 hora até as 19.30 no cruzamento dos canos, Bos Aires, Sanjurjo Badia, Avda de Galicia,e doutor Corbal até a chegada da procesión á ermita da Guia.

Data de inicio: 27-07-2019 Data de fin: 05-08-2019