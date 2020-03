«Historias vividas», a nova proposta +60 de Afundación que permite recompilar toda unha vida nun libro preséntase en Vigo

Afundación, a Obra Social de ABANCA, presenta en Vigo, e en colaboración con Envita, o seu novo programa +60, «Historias vividas», que se incorporará á oferta de actividades dos Espazos +60 da entidade. Trátase dun proceso de revisión e reflexión sobre as traxectorias vitais que utiliza unha plataforma online para reunir os relatos, experiencias, fotografías, etc. de toda unha vida nun libro. Así, os participantes poderán conservar nun libro físico os seus recordos e reflexións. A presentación será mañá martes 10 de marzo, a partir das 17.00 h, no Espazo +60 Afundación da cidade (Policarpo Sanz, 24-26).

O PROXECTO «HISTORIAS VIVIDAS» NO MARCO DO PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DE AFUNDACIÓN

No marco da «revolución da lonxevidade», Afundación continúa traballando para acompañar ás persoas maiores no seu percorrido vital, ofrecendo oportunidades para mellorar a súa calidade de vida e benestar, á vez que se pon en valor a súa experiencia vital e profesional. Dese empeño nace «Historias vividas», un proxecto realizado en alianza con Envita que consiste no repaso das traxectorias de vida das persoas maiores como ferramenta de desenvolvemento persoa e punto de partida para pensar no presenta e no que verdadeiramente queremos para o noso futuro. Á vez serve para

compartir recordos, pensamentos, emocións e desexos futuros con aquelas persoas que máis nos importan e ás que queremos deixar un legado.

Esta novidosa proposta segue a liña de traballo doutros programas da Área de Envellecemento Activo de Afundación baseados no valor da experiencia das persoas maiores, como son «Fálame da emigración» e «Falamos da escola».

ENVITA

Envita, a plataforma dixital que se utiliza neste proxecto, é a primeira que permite recompilar de forma sinxela e guiada as experiencias vitais, fotografías, obxectivos e soños de futuro nun libro de vida.

Está baseada nas metodoloxías de revisión de vida en positivo e atención centrada na persoa, pois ademais conta cunha versión para residencias e persoas con enfermidade de Alzheimer.

O obxectivo da start- up é xerar un cambio social a través da tecnoloxía, facilitando a recompilación de historias de vida en primeira persoa ou en compañía. Poñer en valor a experiencia vivida nun libro único non só axuda a transcender o legado de cada persoa, se non que conecta ás persoas a través das súas historias e estimula unha reflexión necesaria sobre que novos capítulos queremos engadir a partir de agora.