Un home resultou ferido de gravidade ao saírse da vía o coche que conducía en Santiago

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron onte a un home que resultou ferido grave tras saírse da vía o vehículo que conducía.

Sucedeu preto das oito da tarde de onte na AG-56 á altura do desvío do Milladoiro en sentido á AP-9.

Segundo relatou unha testemuña do accidente ao 112 Galicia, o ferido viaxaba nunha furgoneta de transporte urxente que comezou a cambalearse, posiblemente a causa dunha roda, e saíuse fóra da vía.

O impacto provocou importantes lesións ao condutor, polo que foi evacuado nunha ambulancia do 061-Urxencias Sanitarias ao centro hospitalario de referencia.

Desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, informouse tamén aos bombeiros de Santiago, aínda que a persoa atopábase liberada e accesible.

Ademais, por mor do accidente quedou bloqueado un dos carrís de circulación, deixando o outro libre para a circulación.

Atropelo a un cabalo en Marín

Por outra banda, en Marín, unha muller resultou ferida despois de bater co seu vehículo contra un cabalo.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o sinistro produciuse ás 20:15 horas de onte na PO-313 na parroquia de San Tomé.

Como consecuencia do impacto, a condutora sufriu un golpe no peito e ela mesma se puxo en contacto co 112 Galicia para pedir axuda, xa que o vehículo quedou parado na vía e o animal mal ferido.

Así, desde o CIAE 112, avisouse aos profesionais sanitarios, así como á Garda Civil de Tráfico e ao persoal de limpeza e mantemento da Axencia Galega de Infraestruturas co fin de restablecer as condicións de seguridade na estrada.