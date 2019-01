A Autoridade Portuaria de Vigo celebra a conmemoración da volta ao mundo de Magallanes e Elcano

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, convida os actos de inauguración do monumento conmemorativo do quinto centenario da primeira volta ao mundo de Fernando Magallanes e Juan Sebastián Elcano, que terá lugar o 18 de xaneiro de 2019 co recordatorio da saída das cinco naves nas que viaxaban 239 homes, entre os que se atopaban 14 galegos, incluído o noso “ Robinson Crusoe”, Gonzalo de Vigo.