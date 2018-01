O Hospital Meixoeiro incorpora un sistema automático de xestión de quendas nas consultas externas

Connect on Linked in

As consultas externas do Hospital Meixoeiro xa dispoñen dun moderno sistema automatizado de xestión de tíckets de quendas para os usuarios, o mesmo que ten o Álvaro Cunqueiro.

Para isto, o Meixoeiro ven de dotarse con Puntos de Información Multimedia ou “Quioscos dispensadores” do tícket de quenda nos accesos principais ao bloque ambulatorio, así como con 28 pantallas nas salas de espera, que avisan ao paciente no momento de ser atendido polos médicos especialistas. Nestes equipos realizouse un investimento de 90.981,97 euros.

A súa chegada ao Hospital, o usuario debe identificarse nun destes Puntos de Información Multimedia introducindo a súa tarxeta sanitaria no lector, que aos poucos segundos expenderá un tícket informativo co nome do Servizo que lle prestará a atención, o lugar e hora de presentación na sala de espera desa consulta, e o seu número de quenda. Ese número será o que apareza nas pantallas da sala de espera cando o paciente sexa chamado a consulta.

Neste senso, unha vez que o usuario se identifique, o sistema comproba se o paciente ten citas nese día. Se non ten citas, o tícket expedido mostra unha mensaxe notificándollo; e se nese mesmo día coincídenlle varias citas, imprimirase un tícket informativo por cada unha delas.

Ademais, o sistema tamén aporta vantaxes para o traballo dos facultativos, que xestionarán mellor o tempo dedicado á asistencia xa que contan cun programa informático co listado da axenda diaria, e poden ver en todo momento o estado real de cada unha das citas; isto é, se o paciente xa se presentou no hospital ou non o fixo, se está en espera de ser atendido, se está en consulta, ou se xa foi atendido.

É dicir, este modelo permite realizar un seguimento ao paciente durante todo o proceso ambulatorio, desde a súa chegada ao centro, a chamada á consulta, e a finalización da actividade. Isto aporta seguridade na prestación da atención, tanto para os pacientes como para os profesionais, e incrementa a calidade asistencial ofertada.

En definitiva, trátase de implementar solucións tecnolóxicas que faciliten e modernicen o sistema de xestión de circulación de pacientes.

Garante o dereito á privacidade dos usuarios

Unha vez que o paciente ten obtido o tícket co seu número de quenda, ten que dirixirse á Sala de espera indicada, onde será chamado a través de pantallas de gran formato, cando lle toque a quenda de pasar a consulta.

No momento do aviso parpadeará o número de quenda chamado, así como a consulta á que debe dirixirse. Con este sistema en ningún momento aparecen datos persoais identificadores do paciente, co que queda plenamente garantido o dereito á privacidade, intimidade e anonimato dos usuarios do servizo de saúde.

Nas pantallas de visualización, a maiores das chamadas, tamén se poden visualizar diferentes contidos multimedia. Así, ofrécense mensaxes en relación á seguridade dos pacientes e consellos de educación sanitaria.

Persoal de recepción e Información

Este sistema de automatización vai acompañado de atención personalizada nos Puntos de Información e Recepción atendidos por persoal do Meixoeiro.

Os usuarios poderán achegarse a este Punto para obter o tícket de quenda sempre que o necesite, no caso de imprevistos como esquecerse a tarxeta sanitaria ou que a tarxeta presente imperfeccións que impida sexa recoñecida polo lector, etcétera.