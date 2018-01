Hoxe preséntase a Gala Homenaxe a Antón Corral

Print This Post

Hoxe mércores, 24 de xaneiro, ás 11h na sala de reunións da casa do Concello de Tui será presentada a Gala Homenaxe a Antón Corral que se vai celebrar este venres, 26 de xaneiro, no Teatro Municipal de Tui.

Comparecerán ante os medios de comunicación Carlos Vázquez Padín, alcalde de Tui; Eduardo Freiría, concelleiro de Cultura, Patrimonio e Medio Ambiente; Fina Fernández, autora do libro “Antón Corral. A Alborada dun Soño”, e Suso Corral Fernández, fillo de Antón Corral, exmembro da Banda de Gaitas Xarabal e integrante do Grupo Didáctico fundado por Antón Corral en Tui no ano 2011.