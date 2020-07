“Hoy hablamos con…el responsable de la línea Tecnologías Semánticas y Patrimonio Cultural”

C√©sar Gonz√°lez P√©rez, responsable de la l√≠nea de investigaci√≥n ‚ÄúTecnolog√≠as Sem√°nticas y Patrimonio Cultural‚ÄĚ del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit).

¬ŅCu√°ndo comienza a desarrollarse la l√≠nea de investigaci√≥n y c√≥mo ha evolucionado?

Comenz√≥ de forma clara hace algo m√°s de una d√©cada, cuando me incorpor√© al Incipit como cient√≠fico titular. Sin embargo, es posible encontrar ya avances previos desde la d√©cada de los 90, en los trabajos que comenzamos haciendo en la Universidad de Santiago de Compostela. Su evoluci√≥n ha sido notable en cuanto a tecnolog√≠as y expectativas, no tanto en cuanto a objetivos generales. Desde el principio nos interes√≥ entender los procesos de generaci√≥n y comunicaci√≥n de conocimiento que se dan en relaci√≥n con el patrimonio cultural, y a lo largo de los a√Īos hemos abordado este tema desde perspectivas diferentes. En este sentido, no somos un grupo disciplinar, sino orientado a un problema de investigaci√≥n concreto.

¬ŅCu√°l es su principal cometido?

Avanzar en la comprensi√≥n de los procesos de generaci√≥n y comunicaci√≥n de conocimiento que se dan en relaci√≥n con el patrimonio cultural, as√≠ como desarrollar teor√≠as, metodolog√≠as y tecnolog√≠as que permitan asistir estos procesos. En este sentido, abarcamos todo el espectro cient√≠fico, desde lo m√°s te√≥rico hasta lo m√°s aplicado. Adem√°s, y desde cierto punto de vista, se puede decir que lo que hacemos se enmarca dentro de lo que hoy se conocen como Humanidades Digitales: trabajamos en humanidades aplicando tecnolog√≠as digitales y una epistemolog√≠a ingenieril.¬ŅQu√© papel otorgan a la transferencia?

Hemos sido, y continuamos siendo, muy din√°micos en relaci√≥n con dos aspectos concretos de la transferencia. Por un lado, participamos activamente en el desarrollo de est√°ndares ISO, cuyo impacto en la sociedad es enorme, dado el alcance de esta organizaci√≥n en la industria mundial y como referente de desarrollos tecnol√≥gicos desde la academia. Por otro lado, seguimos el principio de que cualquier resultado de investigaci√≥n s√≥lido que producimos ha de ser puesto a disposici√≥n p√ļblica de forma abierta y gratuita.

¬ŅPodr√≠a poner alg√ļn ejemplo en el que las investigaciones que desarrollan hayan dado un resultado de especial relevancia?

Hemos contribuido fuertemente al desarrollo de la norma ISO/IEC 24744 sobre metodologías de trabajo, tanto a nivel teórico (mejorando y extendiendo la propia norma) como práctico (mediante su implementación práctica, por ejemplo, en Cabila www.cabila.org). Además, los retos de aplicar tecnologías tradicionalmente ingenieriles a las humanidades han producido avances muy originales, como el modelado aspectual de la subjetividad o la temporalidad, que se han generalizado en ConML (www.conml.org) de modo que puedan ser aplicados desde cualquier otra disciplina para resolver un problema que tradicionalmente no tenía solución: cómo expresar puntos de vista subjetivos, el paso del tiempo, las diferencias idiomáticas, o la vaguedad en los modelos del mundo que construimos. En otro plano, el sistema KaleidoScapes (www.kaleidoscapes.org) nos está permitiendo estudiar cómo los alumnos de educación secundaria entienden y valoran el patrimonio cultural, y cómo podemos intervenir sobre estos aspectos.

¬ŅEn qu√© momento se encuentran sus investigaciones? ¬ŅEst√° cerca de alcanzar sus objetivos, necesita abrir nuevas l√≠neas de trabajo o debe continuar en la misma l√≠nea que hasta ahora para seguir avanzando?

Los objetivos espec√≠ficos van cambiando a medida que uno avanza, de modo que siempre estamos ‚Äúcorriendo tras ellos‚ÄĚ. Desde que comenzamos, hemos alcanzado algunos objetivos muy claros; por ejemplo, hemos desarrollado una teor√≠a anal√≠tica del patrimonio cultural (www.charminfo.org) que nos permite entender y comunicar situaciones concretas relativas a √©ste. Tambi√©n hemos construido un lenguaje formal capaz de expresar aspectos ‚Äúblandos‚ÄĚ como la subjetividad, la temporalidad o la vaguedad (www.conml.org). Y, al irnos acercando a estos objetivos, hemos ido planteando otros nuevos, de modo que seguimos teniendo buenos motivos para continuar trabajando.

¬ŅPodr√≠a indicar un objetivo a corto plazo, medio y largo plazo para la l√≠nea de investigaci√≥n?

Los objetivos espec√≠ficos van cambiando a medida que uno avanza, de modo que siempre estamos ‚Äúcorriendo tras ellos‚ÄĚ. Desde que comenzamos, hemos alcanzado algunos objetivos muy claros; por ejemplo, hemos desarrollado una teor√≠a anal√≠tica del patrimonio cultural (www.charminfo.org) que nos permite entender y comunicar situaciones concretas relativas a √©ste. Tambi√©n hemos construido un lenguaje formal capaz de expresar aspectos ‚Äúblandos‚ÄĚ como la subjetividad, la temporalidad o la vaguedad (www.conml.org). Y, al irnos acercando a estos objetivos, hemos ido planteando otros nuevos, de modo que seguimos teniendo buenos motivos para continuar trabajando.