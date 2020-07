IESIDE anuncia os gañadores do Exponential MBA Challenge, premiado con 5 bolsas para estudar o seu Exponential MBA

Co obxectivo de recoñecer o esforzo e talento dos mozos universitarios e brindarlles a oportunidade de avanzar no seu futuro profesional, IESIDE puxo en marcha a súa Exponential MBA Challenge, premiado con cinco bolsas para cursar este novo máster de IESIDE. Tras recibir case un centenar de inscricións, procedentes de latitudes tan diversas como Perú, Arxentina, Brasil ou China, foron finalmente 24 as persoas seleccionadas para participar neste reto, das cales, cinco foron as receptoras do premio, Marián García Barcia, Keren Otero Rodríguez, Jenssen Jáuregui Huallpamaita e Pablo Amado Juste, consistente nunha bolsa para cursar este programa. O Exponential MBA de IESIDE é o único máster universitario oficial de España de Dirección e Administración de Empresas especializado na xestión exponencial e dixital, que combina os coñecementos impartidos no seu MBA cun Certificado Superior en Exponential and Dixital Business, axuntando as claves para un liderado empresarial na nova contorna. Os cinco gañadores, integrantes do equipo «More than workers», desenvolveron unha iniciativa baseada no desenvolvemento das soft skills ou habilidades brandas que combinan as competencias sociais, de comunicación ou a intelixencia social e emocional, entre outras.

O Exponential MBA Challenge by IESIDE desenvolveuse en formato online sobre a plataforma de formación virtual interactiva implementada en IESIDE. Deste xeito, aos participantes presentóuselles a temática sobre a que versou o desafío co obxectivo de que achegasen solucións disruptivas, escalables e de aplicación real. Tratábase, en definitiva, de buscar solucións que xerasen un cambio e servisen para asentar as bases dun mellor futuro. Para iso, contaron co apoio de mentores especializados en xestión exponencial e sesións formativas nas que abordaron temáticas como metodoloxías de innovación, pensamento exponencial ou comunicación efectiva. Todas as ideas foron presentadas ante un tribunal que, ademais de achegar un informe explicativo sobre a súa valoración, determinou quen serán os gañadores das bolsas.

Exponential MBA de IESIDE

A nova titulación universitaria que presenta IESIDE, o Exponential MBA, ten como obxectivo ofrecer aos seus estudantes as máis innovadoras tendencias no marco empresarial. Dado o éxito rotundo das empresas exponenciais na realidade global actual, o instituto universitario amplía a súa oferta de mestrados cunha titulación na que os estudantes aprenderán as claves deste novo modelo de xestión, baseado na aplicación das novas tecnoloxías da información e comunicación e en entender os negocios desde a base dixital. O programa, que se impartirá nos campus da Coruña e Vigo, combinando a presencialidade física coa virtual, iniciarase o próximo mes de outubro e está dirixido a estudantes recentemente titulados. O Exponential MBA de IESIDE, o único mestrado oficial universitario de España especializado na xestión exponencial e dixital, combina os coñecementos impartidos no seu MBA cun Certificado Superior en Exponential and Digital Business, xuntando as claves para un liderado empresarial na nova contorna.

O Exponential MBA compleméntase cunha estancia en NOVA School of Business and Economics (NSBE) de Lisboa, unha das 50 mellores escolas do mundo segundo o ranking Executive Education, 2020 do Financial Times. Ten á súa vez, a «Triple Crown Accreditation» que só posúen 70 escolas de negocios do mundo. Máis información e reserva de praza aquí.

IESIDE

IESIDE é o proxecto estratéxico da área Educación Superior de Afundación, a Obra Social de ABANCA, comprometida co desenvolvemento social e económico do noroeste de España e Portugal. Desde 1987 o Instituto de Educación Superior intercontinental da Empresa combina a excelencia, a innovación e as novas tecnoloxías de aprendizaxe cun modelo académico diferencial, adaptable e eficiente, baseado en competencias. Isto, unido á cooperación institucional, permitiulle desenvolver un modelo educativo excelente, que se adapta constantemente ás novas contornas e é acorde coas últimas tendencias.

O enfoque internacional dos programas reflíctese no perfil do claustro e os seus estudantes, na súa mobilidade, nos acordos con universidades estranxeiras que favorecen as dobres titulacións e no carácter bilingüe de varios dos seus títulos. IESIDE é, así mesmo, unha entidade orientada á calidade. O deseño e o desenvolvemento do Sistema de Garantía de Calidade do MBA está avalado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), en consonancia coas directrices do programa FIDES-AUDIT e cos criterios para o aseguramento da calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

Así mesmo, o importante investimento en recursos tecnolóxicos educativos nos campus de IESIDE garante o máximo aproveitamento das sesións formativas tanto presenciais como a través da súa campus virtual interactivo, baseado no modelo de presencialidade en remoto.