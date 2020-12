IESIDE imparte dúas novas edicións do seu Executive MBA nos seus campus de Vigo e A Coruña

IESIDE dará comezo a mediados de febreiro de 2021 a dúas novas edicións do seu Executive MBA, un mestrado comprometido co escenario económico actual que capacita profesionais con polo menos 10 anos de experiencia para exercer de directivos e líderes de equipos e persoas. Impartirase ata maio de 2022 nos campus de Vigo e A Coruña de IESIDE os venres pola tarde e os sábados en horario de mañá. Impartido desde o ano 1990, o Executive MBA de IESIDE consolidouse como un dos programas de referencia do noroeste español xa que conta co aval de máis de mil profesionais que o cursaron e que ocupan postos de máxima responsabilidade nas empresas da nosa contorna.

O Executive MBA de IESIDE é o único en Galicia no que, ademais de desenvolverse unha visión global do negocio, se ofrece unha especialización nunha das principais áreas funcionais da empresa. Completarase a formación transversal elixindo unha das seguintes especializacións: Liderado e Dirección de Persoas, Dirección de Marketing, Dirección Financeira, International Business, Negocios Sostibles ou Digital Management.

Este programa proporcionará a necesaria visión internacional das últimas tendencias empresariais en diferentes países. Viviranse dúas experiencias académicas internacionais (international study tours) en escolas de negocios líderes no ámbito de educación executiva: Global Mindset en London School of Economics (LSE Ideas) e un enfoque internacional orientado á especialización. Completarase o programa cunha estancia internacional deseñada á medida da especialidade elixida. Para iso, IESIDE seleccionou seis escolas de negocios de excelencia internacional pola súa posición nos prestixiosos rankings QS e Financial Times: ESCP Business School (Francia), Frankfurt School of Finance and Management (Alemaña), State University of New York (Estados Unidos), UIBE Business School (China), Rotterdam School of Management (Países Baixos) e Coller School of Management de Tel Aviv University (Israel).

Os estudantes serán parte da comunidade executive máis relevante de Galicia, sumándose aos máis de 1000 profesionais que desde 1990 cursaron o Executive MBA de IESIDE e que ocupan postos de responsabilidade en empresas dentro e fóra das nosas fronteiras. Trátase dun grupo diverso composto por profesionais altamente cualificados con experiencia en diferentes sectores de actividade e con traxectorias laborais en distintas áreas funcionais. Todo iso facilitará a ampliación da rede de contactos co resto de participantes no programa, nas súas edicións de Vigo e A Coruña, así como cos profesores, facilitadores e directivos que che acompañarán no teu proceso formativo.

O claustro do Executive MBA de IESIDE está formado por máis de 40 profesores que combinan a excelencia académica coa práctica profesional. Todos eles contan cunha contrastada experiencia docente na formación de directivos e unha dilatada traxectoria profesional vinculada á temática que imparten. A combinación de profesores doutorados, profesores visitantes con perfil internacional e membros de equipos directivos de empresas de primeiro nivel garante un proceso de ensino-aprendizaxe con rigor académico e un profundo coñecemento da realidade empresarial.