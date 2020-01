IESIDE presenta a masterclass «Liderar é unha A. R. T.E. (actitude, relacións, técnica e equipo)» no seu Campus de Vigo (avda. de Madrid, 60). Terá lugar o vindeiro xoves 30 de xaneiro, a partir das 17.00 h, e será impartida polo business trainer Antonio Moar. Todas as prazas dispoñibles para asistir xa foron cubertas.

Nesta masterclass de presentación do Executive MBA de IESIDE realizarase unha reflexión sobre as catro coordenadas do liderado: unha autoanálise sobre a actitude de cada un; a disposición das interrelacións como o núcleo do liderado; propoñerase unha ferramenta para mellorar tecnicamente; e profundarase na construción de equipos de alto rendemento.

O responsable da sesión será o business trainer Antonio Moar. Ocupou diversos postos directivos como director comercial de Betybyte ou conselleiro de Haiku Media. É profesor asociado de EBS Business School e do Instituto de Empresa. Actualmente é consultor colaborador de Itineribus especializado nas áreas de persoas e estratexia, traballando en compañías como Banco Santander, Iberia, Banesto, Toyota, L’ Oreal ou Abbot.