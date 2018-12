Imaxes das obras da nova cidade deportiva do Celta no Monte do Couto onde avanzan os movementos de terras na parroquia de Pereiras en Mos. Do Monte da Madroa ao Monte do Couto, os terreos que ocupará a primeira fase da cidade deportiva do Celta no Monte do Couto, no concello de Mos, xa están pechados e valados, e neles construiranse antes do vindeiro verán de 2019 os 2 primeiros campos de fútbol para adestramento do primeiro equipo e do filial.

