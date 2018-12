Imaxes do estado alarmante da estructura da grada de marcador do estadio de Balaidos

Connect on Linked in

Alarmantes as imaxes do estado da estructura da grada de marcador no estadio municipal de Balaídos difundidas nas últimas horas por socios do Celta nesa grada.

Indignados e preocupados, denuncian a deterioración paulatina dunha área que espera a renovación xunto coa de Gol tras as reformas de Río e Tribuna. Os seguidores celestes ven con preocupación a situación desa zona, da que denuncian, tamén, desprendementos de cemento e sucidade nos asentos.