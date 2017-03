Imputado o concelleiro de cultura da Coruña polo cartel do Entroido do Papa

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O concelleiro de Cultura, José Manuel Sande, tendra que comparecer nos xulgados como investigado, por un presunto delito contra os sentimentos relixiosos tras a denuncia da asociación de viúvas de Lugo, tras manter o Concello o cartel do Entroido deste ano no que aparece un debuxo cunha persoa disfrazada de Papa.

Sande está obrigado a comparecer o próximo 17 de Abril no xulgado de Instrución número 3 da Coruña ás doce e media do mediodía. Sande non quixo facer declaracións sobre este asunto. O goberno local, insiste en que o cartel non se refire a ninguén en concreto e que se trata dun disfrace habitual no entroido da cidade. A obra é un deseño de de Alberto Guitián.

Cartaces do Entroido da Coruña 2017



