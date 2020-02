Inauguración Expo Carteles e Charla sobre alternativas para a peonalización

O colectivo VigoHistorico vai inaugurar a exposición itinerante de carteles “Visións do Paseo Alfonso XII” no Café De Catro A Catro. Móstrase a obra de diferentes artistas poñendo en valor un Paseo peonil.

Aproveitando esta inauguración, vaise facer unha charla – coloquio “Outros camiños para a peonalización” na que se presentará as ideas do Colectivo para facer peonil a Porta do Sol, sen necesidade de construir ningún costoso túnel que poña en risco o patrimonio, e que perpetúe o tráfico no centro da vila.

Café de Catro a Catro (Rua Gerona 16) Luns 10, 20:00.