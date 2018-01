Información do uso da conta As Neves zona CERO

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Conforme ao anunciado, e co fin de corresponder con transparencia ao esforzo solidario co pobo das Neves, cumprimos o compromiso de informar da actividade da Conta As Neves Zona Cero, destinada a recoller achegas de particulares e empresas para contribuír a enfrontar aos danos causados polos incendios de outubro de 2017.

O destino dos fondos, supervisados polo goberno municipal e os Servizos Sociais, priorizan a atención directa a persoas damnificadas e a cobertura de necesidades básicas, prestadas grazas ao labor desinteresado de voluntarios e voluntarias que

únicamente reciben, conforme ao estipulado legalmente, a compensación por gastos de combustible polo uso dos seus coches particulares, e de manutención cando a actividade o require.