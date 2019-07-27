Información sobre as lanzadeiras do transporte público durante os últimos 5 concertos de Castrelos

Por o 27/07/2019 | Sección: Galicia,Vigo
Información sobre as lanzadeiras do transporte público durante os últimos 5 concertos de Castrelos

O remate dos concertos de Castrelos habilitarase un SERVICO DE LANZADEIRA para facilitar os desprazamentos.

Concertos que disporán de SERVIZO DE LANZADEIRA:

PERCORRIDO:

 

AVDA. CASTRELOS – P. AMÉRICA –   CAMELIAS – ROMIL – P. ALFONSO – P. SANZ – G. BARBÓN – ISAAC PERAL – T. VIGO – GREGORIO ESPINO.

 

PARA PODER ACHEGARSE ATA O PARQUE DE CASTRELOS PODERÁ REALIZARSE OS DESPRAZAMENTOS COS SERVIZOS HABITUAIS DAS LIÑAS:

 

L7, L8, L12B, L17, L27, H1 E H2

 

NOVO PERCORRIDO NAVIA:

 

AVDA. CASTRELOS – P. AMÉRICA – CASTELAO – NAVIA

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