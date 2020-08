Inician as obras para a eliminación dun treito de concentración de accidentes na contorna do parque empresarial da pasaxe, en Gondomar

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de iniciar as obras de mellora da seguridade viaria na estrada auton贸mica PO-331, no contorno do parque empresarial da Pasaxe.

Os traballos supor谩n un investimento da Xunta pr贸ximo aos 435.000 euros e estar谩n rematados este mesmo ano.

A intervenci贸n nesta estrada auton贸mica que comunica O Porri帽o e Gondomar ten como obxectivo a eliminaci贸n dun treito de concentraci贸n de accidentes, entre o punto quilom茅trico 11+200 e o 14+600, que coincide na zona m谩is industrializada, e na zona un pouco m谩is rural que rodea e conforma os accesos 谩 zona empresarial.

Executarase unha glorieta para facilitar os xiros e o acceso 谩 zona empresarial na intersecci贸n entre a PO-331 e a AG-57. Tam茅n se acometer谩n beirarr煤as ao longo dun treito duns 600 metros para facilitar os desprazamentos a p茅.

De xeito paralelo, mellorarase o acceso desde a PO-331 ao pol铆gono, co reforzo do firme, nunha zona da estrada na zona m谩is rural. Ademais, prevese o reforzo da seguridade nos pasos peon铆s, garantindo unha mellor visibilidade coa limitaci贸n de aparcamento nas s煤as proximidades e con iluminaci贸n axeitada.

Esta actuaci贸n non afectar谩 谩 Zona de Vincios, onde a mellora da seguridade viaria se acometer谩 cando o Concello de Gondomar acade o consenso necesario cos veci帽os.

A intervenci贸n enm谩rcase na estratexia da Xunta para ter actuado en todos os tramos de concentraci贸n de accidentes existentes nas estradas de titularidade auton贸mica no horizonte deste ano.