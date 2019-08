Interceptan na Av. De Madrid a un home que tenia o permiso de condución retirado xudicialmente

No contexto da Seguridade Viaria, na madrugada de onte, membros da Policía Local de Vigo realizaron un Control de tráfico na Av. De Madrid.

Ata catro Unidades participaron neste operativo, realizando probas de alcol e drogas aos condutores.

No transcurso do devandito control realizáronse 12 probas de alcol, que arroxaron un saldo de 11 probas negativas e 2 positivas, administrativa, así como 14 de drogas, todas elas negativas.

No mesmo ámbito e respecto a as documentacións de vehículos e condutores, cursouse unha denuncia administrativa ao detectar un turismo cuxo condutor circulaba co Seguro Obrigatorio de Automóbiles caducado.

Tamén se confeccionaron dilixencias xudiciais a un veciño de Vigo, J. V. G, de 46 anos de idade.

Cando procederon á súa identificación, manifestou aos Axentes non portar o permiso AM, que lle habilita á condución de ciclomotores, realizouse cotexo telemático dos seus datos, pescudando que tiña retirado o citado permiso tras unha suspensión xudicial.

En atención a estes feitos, tamén se efectuou a retirada e inmobilización do ciclomotor que conducía ao depósito municipal de vehículos.