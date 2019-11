Intervención de Pedro Sánchez tras a vitoria electoral do 10 N

O secretario xeral do PSOE e presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, interveu este domingo, ao fío da medianoite, desde o exterior de Ferraz, onde numerosos militantes e simpatizantes congregáronse para celebrar a vitoria socialista nas eleccións. A continuación podes ler a intervención íntegra de Sánchez:

O secretario xeral do PSOE e presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, interveu este domingo, ao fío da medianoite, desde o exterior de Ferraz, onde numerosos militantes e simpatizantes congregáronse para celebrar a vitoria socialista nas eleccións. A continuación podes ler a intervención íntegra de Sánchez:

Boas noites. O Partido Socialista ha gañado por terceira vez este ano as eleccións: o 28 de abril, o 26 de maio e o 10 de novembro.

Boas noites. O Partido Socialista ha gañado por terceira vez este ano as eleccións: o 28 de abril, o 26 de maio e o 10 de novembro.

Así que, o primeiro, dar as grazas a todos os millóns de españois que nesta repetición automática das eleccións foron convocados e participaron, porque iso é bo para a nosa democracia. Ao final, o mellor legado, a mellor herdanza que nos deixaron a xeración dos nosos pais e nais foi precisamente a democracia, e os españois cada vez que son convocados participan nunha alta porcentaxe, e iso ten que ser tamén digno de mención e digno de subliñar.

Así que, o primeiro, dar as grazas a todos os millóns de españois que nesta repetición automática das eleccións foron convocados e participaron, porque iso é bo para a nosa democracia. Ao final, o mellor legado, a mellor herdanza que nos deixaron a xeración dos nosos pais e nais foi precisamente a democracia, e os españois cada vez que son convocados participan nunha alta porcentaxe, e iso ten que ser tamén digno de mención e digno de subliñar.