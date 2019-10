Intervencións de arte pública en Galicia

Ateneo

Estede outubro oAtlántico invita á doutorae ao catedrático e crítico, a unha palestra na Casa Galega da Cultura para discutir o papel que xoga a arte pública nas nosas cidades.

A relación da obra de arte co espazo público pasou de estar ligada a unha imperiosa necesidade de significación, que ten que ver co carácter social que trae consigo o progreso e a proxección pública dos máis variados sentimentos, do século XIX, a constituír un problema no ámbitos das vangardas do século XX.

No momento actual a problemática urbana e a súa relación coa produción de arte pública segue a ser obxecto de debate. Quizais sexa conveniente lembrarmos que perdido o carácter conmemorativo, dominante até comezos do século pasado aínda que presente posteriormente, o papel da arte no espazo público acaba por constituírse nun problema, non resolto totalmente no noso tempo.