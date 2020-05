Investigadores do CIM participan no programa formativo #AfundacionEnCasa

A contaminación das rías, o cambio climático ou o carallo de mar son algún dos temas sobre os que achegarán os seus coñecementos investigadores e investigadoras do Centro de Investigación Mariña ao programa formativo #AfundacionEnCasa.

Como explican dende o Campus do Mar, trátase dunha “colaboración coa Obra Social de ABANCA a través da iniciativa #AfundacionEnCasa”, mediante a cal ao longo do mes de xuño e tamén co motivo do Día Mundial dos Océanos, “tres investigadores do Centro de Investigación Mariña van ser os relatores de tres ponencias centradas en diferentes temáticas mariñas co fin de facer chegar a investigación a toda a familia”. Os relatorios, que terán lugar os días 9, 23 e 30 de xuño, vanse emitir en streaming a través da canle de Afundación. Outras tres conferencias desenvolveranse en outono.

Tres sesións, tres temáticas

A participación do CIM-UVigo no programa #AfundacionEnCasa bota a andar o vindeiro 9 de xuño ás 18.00 horas da man de Alberto Gutiérrez Barral, Investigador predoutoral do Grupo de Oceanografía Biolóxica do CIM, cunha charla divulgativa sobre a contaminación das rías e o previsible aumento dos patóxenos.

O 23 de xuño será a quenda de Luis Paulo Alcaraz Rocha, tamén investigador predoutoral do Grupo de Oceanografía Biolóxica, que afondará no papel do fitoplancto no cambio climático e explicará como destes microorganismos depende o destino dos seres vivos. A hora deste relatorio está por determinar.

A derradeira intervención antes do verán será o 30 de xuño con Tania Ballesteros, técnica de investigación e desenvolvemento de servizos da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que achegará ao público as características do carallo de mar e o seu papel nos océanos.

As charlas vanse emitir a través desta canle: https://www.afundacion.org/es/afundacion-en-casa/directos que tamén estará dispoñible na web do Campus do Mar. Á volta do verán retomarase esta iniciativa con outra tres conferencias.